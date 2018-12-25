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"Різдвяний вінок": телескоп "Хаббл" зробив фантастичний знімок зірки

STYLERНаука і техніка    25.12.2018 - 23:02
"Різдвяний вінок": телескоп "Хаббл" зробив фантастичний знімок зірки
Телескоп "Хаббл": pixabay.com

Суперзірка у 200 разів більше, ніж Сонце

Космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок суперзірки, яка нагадує святковий вінок з сяючих вогнів. Яскрава зірка "RS Puppis" південної півкулі, розташована у центрі зображення. Вона оточена тонкою хмарою з пилу, освітленого блискучою зіркою. Про це повідомило американське космічне агентство NASA.

&quot;Різдвяний вінок&quot;: телескоп &quot;Хаббл&quot; зробив фантастичний знімок зірки

"Різдвяний вінок" (фото: nasa.gov)

Суперзірка в 200 разів важча за Сонце і в 15 000 разів яскравіша, ніж головна зірка нашої галактики. "RS Puppis" - одна з найяскравіших в класі так званих змінних зір цефеїд.

"Хаббл" зробив серію фотографій світлових спалахів, які струмляться по туманності в явищі, відомому як "світлове ехо".

&quot;Різдвяний вінок&quot;: телескоп &quot;Хаббл&quot; зробив фантастичний знімок зірки

Ілюстративне фото: instagram.com)

Спостерігаючи за рухом світла в самому "RS Puppis", а також записуючи слабкі відображення світлових імпульсів, що рухаються через туманність, астрономи можуть виміряти ці світлові ехо-сигнали і зафіксувати дуже точну відстань.

Відстань до "RS Puppis" було скорочено до 6500 світлових років (з похибкою всього в один відсоток).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли озоновий шар на Венері.

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Також раніше ми публікували новину про те, що NASA запустило "українську" ракету.

 

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