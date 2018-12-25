ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Рождественский венок": телескоп "Хаббл" сделал фантастический снимок звезды

STYLERНаука и техника    25.12.2018 - 23:02
"Рождественский венок": телескоп "Хаббл" сделал фантастический снимок звезды
Телескоп "Хаббл": pixabay.com

Суперзвезда в 200 раз больше, чем Солнце

Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок суперзвезды, которая напоминает праздничный венок из сверкающих огней. Яркая звезда "RS Puppis" южного полушария, расположенная в центре изображения. Она окружена тонким облаком из отражающей пыли, освещенной сверкающей звездой. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.

&quot;Рождественский венок&quot;: телескоп &quot;Хаббл&quot; сделал фантастический снимок звезды

"Рождественский венок" (фото: nasa.gov)

 Суперзвезда в 200 раз больше Солнца и 15 000 раз ярче, чем главная звезда нашей галактики. "RS Puppis" - одна из самых ярких в классе так называемых переменных звезд цефеид.

"Хаббл" сделал серию фотографий световых вспышек, струящихся по туманности в явлении, известном как "световое эхо".

&quot;Рождественский венок&quot;: телескоп &quot;Хаббл&quot; сделал фантастический снимок звезды

Иллюстративное фото: instagram.com)

Наблюдая за движением света в самом "RS Puppis", а также записывая слабые отражения световых импульсов, движущихся через туманность, астрономы могут измерить эти световые эхо-сигналы и зафиксировать очень точное расстояние.

Расстояние до "RS Puppis" было сокращено до 6500 световых лет (с погрешностью всего в один процент).

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли озоновый слой на Венере.

Читайте также: Трамп подписал указ о создании космического командования.

Также ранее мы публиковали новость о том, что NASA запустило "украинскую" ракету.

 

Космический зонд во второй раз в истории вышел в межзвездное пространство Историческое фото: зонд InSight сделал первое селфи на Марсе
Новости Украины открытиекосмосСолнце
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь