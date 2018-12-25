"Рождественский венок": телескоп "Хаббл" сделал фантастический снимок звезды

Суперзвезда в 200 раз больше, чем Солнце
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок суперзвезды, которая напоминает праздничный венок из сверкающих огней. Яркая звезда "RS Puppis" южного полушария, расположенная в центре изображения. Она окружена тонким облаком из отражающей пыли, освещенной сверкающей звездой. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.
"Рождественский венок" (фото: nasa.gov)
Суперзвезда в 200 раз больше Солнца и 15 000 раз ярче, чем главная звезда нашей галактики. "RS Puppis" - одна из самых ярких в классе так называемых переменных звезд цефеид.
"Хаббл" сделал серию фотографий световых вспышек, струящихся по туманности в явлении, известном как "световое эхо".
Иллюстративное фото: instagram.com)
Наблюдая за движением света в самом "RS Puppis", а также записывая слабые отражения световых импульсов, движущихся через туманность, астрономы могут измерить эти световые эхо-сигналы и зафиксировать очень точное расстояние.
Расстояние до "RS Puppis" было сокращено до 6500 световых лет (с погрешностью всего в один процент).
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