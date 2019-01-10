Скелети без голів: археологи виявили загадкове поховання

Колаж РБК-Україна

Вчені здивовані знахідкою і проводять різні аналізи, щоб з'ясувати походження кладовища

Археологи виявили дивне кладовище, де більшість померлих були поховані без голів. Про це повідомляє ВВС.

Загадкове кладовище було виявлено в містечку Грейт-Уэлнетэм, графство Саффолк, Англія. На території кладовища були знайдені останки 52 людей, які датовані приблизно IV століттям нашої ери.

Як відзначають вчені, тільки 17 останків були поховані зазвичай, а от інші скелети були обезголовлені і черепа перебували поруч з тілом або між ніг. У кількох випадках черепа були поховані окремо від тіла.

Як розповіли археологи, містечко Грейт-Уэлнетэм було побудоване на місці стародавнього римського поселення, яке було засноване в I столітті. Проте виявлене кладовищі в піщаному грунті з'явилося набагато пізніше.

У похованні вчені виявили останки жінок і дітей, тому припущення про те, що це цвинтар убитих ворогів або страчених злочинців, довелося відкинути.

За словами археолога Ендрю Пічі, які брав участь у розкопках, знайдені останки швидше за все не належать до древніх римлян, так як в той період померлих одягали в парадний одяг, клали на спину і закопували, і в таких могилах часто знаходили предмети побуту або прикраси.

Пічі зазначив, що на давньоримських кладовищах часто траплялися нестандартні поховання, але зазвичай їх кількість не перевищувала двох-трьох.

"Кладовища, де так багато "неправильних" могил, зустрічаються дуже рідко - їх не більше трьох-чотирьох на всю країну. А тут таких могил так багато, що, здається, для місцевих мешканців це була звичайна практика", - розповів археолог.

Попередній аналіз останків показав, що голови були акуратно відділені від тулуба вже після смерті. Їх відпилювали спереду, під щелепою, що спростовує версію про страти злочинців – їм відтинали голову мечем або сокирою.

Також аналізи показали, що в похованні є останки жінок, одна зовсім маленька дитина, а також двоє дітей 9-10 –річного віку. Всі покійні займалися сільським господарством, так як у них розвинута грудна клітка. Крім того, вони погано харчувалися, так як вчені виявили в черепах зуби в дуже поганому стані.

Фото: ARCHAEOLOGICAL SOLUTIONS

Археологи висувають різні версії про походження дивного кладовища. Можливо, місцеві жителі були членами якогось римського культу, який почитав голову покійного як частину душі, і тому відділення голови після смерті було частиною ритуалу поховання.

Також є версія, що на цвинтарі поховані раби, яких привезли з інших країн або представники інших культур, у яких були свої язичницькі ритуали.

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