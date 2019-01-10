Скелеты без голов: археологи обнаружили загадочное захоронение

Коллаж РБК-Украина

Ученые озадачены находкой и проводят различные анализы, чтобы выяснить происхождение кладбища

Археологи обнаружили странное кладбище, где большинство похороненных были погребены без голов. Об этом сообщает ВВС.

Загадочное кладбище было обнаружено в городке Грейт-Уэлнетэм, графство Саффолк, Англия. На территории кладбища были найдены останки 52 людей, которые датированы предположительно IV веком нашей эры.

Как отмечают ученые, только 17 останков были похоронены обычно, а вот остальные скелеты были обезглавлены и черепа находились рядом с телом или между ног. В нескольких случаях черепа были захоронены отдельно от тела.

Как рассказали археологи, городок Грейт-Уэлнетэм был построен на месте древнего римского поселения, которое было основано в I веке. Однако обнаруженное кладбище в песчаном грунте появилось намного позже.

В захоронении ученые обнаружили останки женщин и детей, поэтому предположение о том, что это кладбище убитых врагов или казненных преступников, пришлось отбросить.

По словам археолога Эндрю Пичи, которые участвовал в раскопках, найденные останки скорее всего не принадлежат к древним римлянам, так как в тот период умерших одевали в парадную одежду, укладывали на спину и закапывали, и в таких могилах часто находили предметы быта или украшения.

Пичи отметил, что на древнеримских кладбищах часто попадались нестандартные захоронения, но обычно их число не превышало двух-трех.

"Кладбища, где так много "неправильных" могил, встречаются очень редко - их не больше трех-четырех на всю страну. А здесь таких могил так много, что, кажется, для местных жителей это была обычная практика", - рассказал археолог.

Предварительный анализ останков показал, что головы были аккуратно отделены от туловища уже после смерти. Их отпиливали спереди, под челюстью, что опровергает версию о казни преступников – им рубили голову мечом или топором.

Также анализы показали, что в захоронении есть останки женщин, один совсем маленький ребенок, а также двое детей 9-10 –летнего возраста. Все усопшие занимались сельским хозяйством, так как у них развита грудная клетка. Кроме того, они плохо питались, так как ученые обнаружили в черепах зубы в очень плохом состоянии.

Фото: ARCHAEOLOGICAL SOLUTIONS

Археологи выдвигают различные версии о происхождении странного кладбища. Возможно, местные жители были членами какого-либо римского культа, который почитал голову усопшего как часть души и поэтому отделение головы после смерти было частью ритуала погребения.

Также есть версия, что на кладбище похоронены рабы, которых привезли из других стран или представители других культур, у которых были свои языческие ритуалы.

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