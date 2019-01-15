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На темній стороні Місяця вчені виростили бавовну

STYLERНаука і техніка    15.01.2019 - 14:25
На темній стороні Місяця вчені виростили бавовну
Колаж РБК-Україна

Найближчим часом очікуються паростки ще кількох культур

Китайські вчені зробили сенсаційний прорив – вони вперше в історії змогли виростити на Місяці паростки земних рослин. Про це повідомили в Telegram-каналі "Відкритий космос".

Насіння перебували на борту Chang'e-4, який приземлився на зворотному боці Місяця. Цей космічний апарат на Місяць відправили для біологічного експерименту китайські вчені два місяці назад.

Крім бавовни, який дав уже перші паростки, на борту апарата перебувають також насіння картоплі, ріпаку, резушки Таля, яйця дрозофіли і трохи дріжджів.

За задумом китайських вчених, все це повинно створити на апараті Chang'e-4 міні-біосферу.

На темній стороні Місяця вчені виростили бавовну

Скріншот поста (telegram/uacosmos)

Фото пророслих паростків бавовни зонд переслав на Землю. Вони стали першими паростками, які проросли на місячній поверхні, незважаючи на суворі випробування навколишнього середовища, таких як низька гравітація, сильна радіація і суттєва різниця температур.

 

Фото: Пророслий бавовна на Місяці (telegram/uacosmos)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дослідники виявили загадкові сигнали з глибин космосу.

Далеко за межами нашої рідної галактики виходить незрозумілий потік сильних радіоімпульсів. Природа випромінювання на даний момент незрозуміла.

А також розповідали про те, що вчені розгадали таємницю кам'яних статуй на острові Пасхи.

Американські вчені склали карту кам'яних статуй на острові Пасхи і виявили цікавий факт, який наблизив їх до розгадки.

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