Исследователи обнаружили загадочные сигналы из глубин космоса

Коллаж РБК-Украина

Природа данного излучения неизвестна

Далеко из-за пределов нашей родной галактики исходит непонятный поток сильных радиоимпульсов. Природа излучения на данный момент непонятна. Об этом сообщает группа астрономов из Канады, передает информационный портал Daily Mail.

Исследователями был замечен необычный поток радиоволн из глубин Вселенной. Однако с какого именно уголка Вселенной поступают радиоимпульсы и что является причиной их появления остается тайной.

Несмотря на то, что радиовспышки продолжаются считанные миллисекунды, в это время излучается энергия, которую Солнце может произвести приблизительно за 10 тысяч лет.

Сами радиоволны были обнаружены прошлым летом в рамках программы CHIME. До конца года ученые зафиксировали тысячу вспышек. Мощные импульсы ученые пытались фиксировать еще с 2007 года, однако лишь единожды была подтверждена периодичность такой вспышки.

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