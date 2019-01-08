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Ученые NASA раскрыли тайну происхождения жизни на Земле

STYLERНаука и техника    08.01.2019 - 12:32
Ученые NASA раскрыли тайну происхождения жизни на Земле
Коллаж РБК-Украина

Согласно исследованиям части ДНК могут образовываться в космосе

Ученые из космического агентства NASA недавно завершили эксперимент, который доказал внеземное происхождение жизни на нашей планете. Информацию об открытии опубликовало  издание Science News.

Издание сообщает, что исследователи воссоздали в лаборатории космические условия, при которых получили дезоксирибозу - органическую молекулу, которая составляет основу ДНК. То есть жизнь могла быть доставлена на Землю из космоса с помощью космического тела, к примеру, кометы.

"Это говорит нам о том, что этот процесс происходит везде, по крайней мере, в нашей галактике", - говорит астрохимик Мишель Нуэво из Исследовательского центра Эймса NASA в Моффетт Филд, Калифорния.

Нуэво и его коллеги охлаждали смесь из замерзшей воды и метанола примерно до -260 градусов. Изнутри вакуумной камеры они обдували лед ультрафиолетовым светом, имитируя условия, встречающиеся в межзвездных облаках.

После анализа содержимого льда группа вчених определила дезоксирибозу, а также несколько других видов органических веществ, полученных в аналогичных экспериментах в прошлом.

Напомним, недавно исследователи нашли способ клонировать домашних питомцев.

Также ранее мы сообщали о том, почему употребление сахара приводит к лишнему весу.

Кстати, недавно ученые обнаружили у людей новые бактерии, способные вызывать депрессию.

Видео: РБК-Украина

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