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Вчені NASA розкрили таємницю походження життя на Землі

STYLERНаука і техніка    08.01.2019 - 12:32
Вчені NASA розкрили таємницю походження життя на Землі
Колаж РБК-Україна

Згідно з дослідженнями частини ДНК можуть утворюватися в космосі

Вчені з космічного агентства NASA нещодавно завершили експеримент, який довів неземне походження життя на нашій планеті. Інформацію про відкриття опублікувало видання Science News.

Видання повідомляє, що дослідники відтворили в лабораторії космічні умови, за яких отримали дезоксирібозу - органічну молекулу, яка становить основу ДНК. Тобто життя могло бути доставлене на Землю з космосу за допомогою космічного тіла, наприклад, комети.

"Це говорить нам про те, що цей процес відбувається скрізь, принаймні, в нашій галактиці", - говорить астрохімік Мішель Нуево з Дослідницького центру Еймса NASA в Моффетт Філд, Каліфорнія.

Нуево і його колеги охолоджували суміш із замерзлої води та метанолу приблизно до -260 градусів. Зсередини вакуумної камери вони обдували лід ультрафіолетовим світлом, імітуючи умови, що зустрічаються в міжзоряних хмарах.

Після аналізу вмісту льоду група вчених визначила дезоксирібозу, а також кілька інших видів органічних речовин, отриманих в аналогічних експериментах в минулому.

Нагадаємо, нещодавно дослідники знайшли спосіб клонувати домашніх вихованців.

Також раніше ми повідомляли про те, чому вживання цукру призводить до зайвої ваги.

До речі, нещодавно вчені виявили у людей нові бактерії, здатні викликати депресію.

Відео: РБК-Україна

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