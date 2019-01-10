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Дослідники виявили загадкові сигнали з глибин космосу

STYLERНаука і техніка    10.01.2019 - 09:57
Дослідники виявили загадкові сигнали з глибин космосу
Колаж РБК-Україна

Природа даного випромінювання невідома

Далеко з-за меж нашої рідної галактики виходить незрозумілий потік сильних радіоімпульсів. Природа випромінювання на даний момент незрозуміла. Про це повідомляє група астрономів з Канади, передає інформаційний портал Daily Mail.

Дослідниками був помічений незвичайний потік радіохвиль з глибин Всесвіту. Проте з якого саме куточка Всесвіту надходять радіоімпульси і що є причиною їх появи поки що залишається таємницею.

Незважаючи на те, що радіоспалахи тривають лічені мілісекунди, в цей час випромінюється енергія, яку Сонце може зробити приблизно за 10 тисяч років.

Самі радіохвилі були виявлені минулого літа в рамках програми CHIME. До кінця року вчені зафіксували тисячу спалахів. Потужні імпульси вчені намагалися фіксувати ще з 2007 року, однак лише один раз була підтверджена періодичність такого спалаху.

Нагадаємо, що вчені NASA розкрили таємницю походження життя на Землі. Видання повідомляє, що дослідники відтворили в лабораторії космічні умови, при яких отримали органічну молекулу, яка становить основу ДНК. Тобто життя могло бути доставлена на Землю з космосу за допомогою космічного тіла, наприклад, комети.

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