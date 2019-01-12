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Ученые разгадали тайну каменных статуй на острове Пасхи

STYLERНаука и техника    12.01.2019 - 06:31
Ученые разгадали тайну каменных статуй на острове Пасхи
Фото: Статуи острова Пасхи (wikipedia.org)

Было проведено масштабное исследование, которое показало интересные результаты

Американские ученые составили карту каменных статуй на острове Пасхи и обнаружили интересный факт, который приблизил их к разгадке. Об этом пишет RT.

Выяснилось, что постаменты под названием аху, на которых стоят знаменитые статуи острова Пасхи (или как его еще называют – Рапануи), обозначают места, где находятся природные источники. Всего на острове находится 300 мегалитических платформ (аху) и около тысячи каменных статуй (моаи).

Природные источники и родники с пресной водой находятся возле всех аху, а на остальной территории острова этих источников нет.

"Многие исследователи, в том числе и мы, давно размышляют о связи между аху, моаи и различными видами природных ресурсов, например, водой или плодородными землями. Однако нам впервые удалось провести количественно-пространственное моделирование, которое четко показавшее связь между аху и источниками пресной воды", - рассказал автор исследования Роберт ДиНаполи из университета Орегона.

Все аху были нанесены на карту и на данный момент исследователи изучили уже 93 платформы, которые находятся с восточной стороны острова.

"Каждый раз, когда мы обнаруживали источник пресной воды, мы видели на этом месте гигантские статуи. Это было до смешного предсказуемо", - добавил еще один автор исследования Карл Липо из Бингемтонского университета.

Ученые разгадали тайну каменных статуй на острове Пасхи

Фото: Остров Пасхи (globallookpress.com)

Антропологи предположили, что представители древнего поселения на острове Пасхи специально поставили мегалитические платформы, чтобы обозначить те места, где есть пресная вода. И это было сделано для всех племен, которые населяли остров в древние времена.

"Непростые для жизни природные условия острова Пасхи делают артефакты, созданные обитателями этого маленького клочка суши, населявшими его более 500 лет, еще более значимыми. Представители общества Рапануи смогли не только выжить в небольшом небогатом природными ресурсами изолированном месте, но и изготовить около тысячи статуй (моаи) и более 300 мегалитических платформ (аху)", - считают авторы исследования.

В ближайшее время ученые планируют обследовать и остальные части острова, чтобы подтвердить свою догадку.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что студенты нашли скульптуры, которым 5 тысяч лет.

А также рассказывали о том, что археологи обнаружили загадочное захоронение.

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