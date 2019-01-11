"Думали, просто камни": кировоградские студенты нашли скульптуры, которым пять тысяч лет

Видео: "ТСН" (youtube.com)

Студенты в Кировоградской области нашли каменные скульптуры, которым пять тысяч лет. Этим идолам поклонялись люди, жившие в эпоху "ранней бронзы". Такие стелы имеют большое научное значение. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

На первый взгляд, это обычные каменные глыбы, но на самом деле - очень ценная находка. Такие статуи высекали потомки индо-иранцев, которые жили в украинских степях.

Сначала скульптуры приняли за камни, но преподаватели, которые сопровождали группу, засомневались. Ученые подтвердили их догадку.

Скриншот видео: "ТСН" (youtube.com)

Находку держали в тайне, поскольку боялись "черных археологов" - статуи спрятали в посадке. Теперь стелы в областном краеведческом музее, где их тщательно исследуют.

Весной преподаватели вместе со студентами планируют организовать целенаправленные поиски. На всю Украину обнаружили 330 таких скульптур, большинство из которых нашли в междуречье Южного Буга.

Кстати, накануне Рождества телескоп "Хаббл" сделал фантастический снимок звезды, которая похожа на "рождественский венок".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые нашли признаки наличия озонового слоя над полярными областями Венеры.

Также ранее мы писали о том, что ученые обнаружили остатки континентов, которые были потеряны под льдами Антарктиды.

Видео: РБК-Украина