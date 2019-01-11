"Думали, просто каменюки": кіровоградські студенти знайшли скульптури, яким п'ять тисяч років

Відео: "ТСН" (youtube.com)

Студенти в Кіровоградській області знайшли кам'яні скульптури, яким п'ять тисяч років. Цим ідолам поклонялися люди, які жили в добу "ранньої бронзи". Такі стели мають неабияке наукове значення. Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

На перший погляд, це звичайні кам'яні брили, але насправді - дуже цінна знахідка. Такі статуї висікали нащадки індо-іранців, які жили в українських степах.

Спочатку скульптури прийняли за каменюки, але викладачі, які супроводжували групу, засумнівалися. Науковці підтвердили їхню здогадку.

Скріншот відео: "ТСН" (youtube.com)

Знахідку тримали в таємниці, оскільки боялися "чорних археологів" - статуї сховали в посадці. Тепер стели в обласному краєзнавчому музеї, де їх ретельно досліджують.

Навесні викладачі разом із студентами планують організувати цілеспрямовані пошуки. На всю Україну виявили 330 таких скульптур, більшість з яких знайшли в межиріччі Південного Бугу.

До речі, напередодні Різдва телескоп "Хаббл" зробив фантастичний знімок зірки, яка схожа на "різдвяний вінок".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені знайшли ознаки наявності озонового шару над полярними областями Венери.

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Відео: РБК-Україна