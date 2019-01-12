Вчені розгадали таємницю кам'яних статуй на острові Пасхи

Фото: Статуї острова Пасхи (wikipedia.org)

Було проведено масштабне дослідження, яке показало цікаві результати

Американські вчені склали карту кам'яних статуй на острові Пасхи і виявили цікавий факт, який наблизив їх до розгадки. Про це пише RT.

З'ясувалося, що постаменти під назвою аху, на яких стоять знамениті статуї острова Пасхи (або як його ще називають – Рапануї), позначають місця, де знаходяться природні джерела. Всього на острові знаходиться 300 мегалітичних платформ (аху) і близько тисячі кам'яних статуй (моаї).

Природні джерела і джерела з прісною водою знаходяться біля всіх аху, а на решті території острова цих джерел немає.

"Багато дослідників, в тому числі і ми, давно розмірковують про зв'язки між аху, моаї і різними видами природних ресурсів, наприклад, водою або родючими землями. Однак нам вперше вдалося провести кількісно-просторове моделювання, яке чітко показало зв'язок між аху і джерелами прісної води", - розповів автор дослідження Роберт Дінаполі з університету Орегона.

Всі аху були нанесені на карту і на даний момент дослідники вивчили вже 93 платформи, які перебувають з східного боку острова.

"Кожен раз, коли ми виявляли джерело прісної води, ми бачили на цьому місці гігантські статуї. Це було до смішного передбачувано", - додав ще один автор дослідження Карла Ліпо з Бингемтонского університету.

Фото: Острів Пасхи (globallookpress.com)

Антропологи припустили, що представники давнього поселення на острові Пасхи спеціально поставили мегалітичні платформи, щоб позначити ті місця, де є прісна вода. І це було зроблено для всіх племен, які населяли острів в стародавні часи.

"Непрості для життя природні умови острова Пасхи роблять артефакти, створені мешканцями цього маленького клаптика суші, що населяли його більше 500 років, ще більш значущими. Представники товариства Рапануї змогли не тільки вижити в невеликому небагатому природними ресурсами ізольованому місці, але і виготовити близько тисячі статуй (моаї) та понад 300 мегалітичних платформ (аху)", - вважають автори дослідження.

Найближчим часом учені планують обстежити і інші частини острова, щоб підтвердити свою здогадку.

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