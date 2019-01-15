На темной стороне Луны ученые вырастили хлопок

Коллаж РБК-Украина

В ближайшее время ожидаются ростки еще нескольких культур

Китайские ученые совершили сенсационный прорыв – они впервые в истории смогли вырастить на Луне ростки земных растений. Об этом сообщили в Telegram-канале "Открытый космос".

Семена находились на борту Chang'e-4, который приземлился на обратной стороне Луны. Этот космический аппарат на Луну отправили для биологического эксперимента китайские ученые два месяца назад.

Кроме хлопка, который дал уже первые ростки, на борту аппарата находятся также семена картошки, рапса, резуховидка Таля, яйца дрозофилы и немного дрожжей.

По задумке китайских ученых, все это должно создать на аппарате Chang'e-4 мини-биосферу.

Скриншот поста (telegram/uacosmos)

Фото проросших ростков хлопка зонд переслал на Землю. Они стали первыми ростками, которые проросли на лунной поверхности, несмотря на суровые испытания окружающей среды, таких как низкая гравитация, сильная радиация и существенная разница температур.

Фото: Проросший хлопок на Луне (telegram/uacosmos)

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