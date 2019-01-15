ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На темной стороне Луны ученые вырастили хлопок

STYLERНаука и техника    15.01.2019 - 14:25
На темной стороне Луны ученые вырастили хлопок
Коллаж РБК-Украина

В ближайшее время ожидаются ростки еще нескольких культур

Китайские ученые совершили сенсационный прорыв – они впервые в истории смогли вырастить на Луне ростки земных растений. Об этом сообщили в Telegram-канале "Открытый космос".

Семена находились на борту Chang'e-4, который приземлился на обратной стороне Луны. Этот космический аппарат на Луну отправили для биологического эксперимента китайские ученые два месяца назад.

Кроме хлопка, который дал уже первые ростки, на борту аппарата находятся также семена картошки, рапса, резуховидка Таля, яйца дрозофилы и немного дрожжей.

По задумке китайских ученых, все это должно создать на аппарате Chang'e-4 мини-биосферу.

На темной стороне Луны ученые вырастили хлопок

Скриншот поста (telegram/uacosmos)

Фото проросших ростков хлопка зонд переслал на Землю. Они стали первыми ростками, которые проросли на лунной поверхности, несмотря на суровые испытания окружающей среды, таких как низкая гравитация, сильная радиация и существенная разница температур.

 

Фото: Проросший хлопок на Луне (telegram/uacosmos)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что исследователи обнаружили загадочные сигналы из глубин космоса.

Далеко из-за пределов нашей родной галактики исходит непонятный поток сильных радиоимпульсов. Природа излучения на данный момент непонятна.

А также рассказывали о том, что ученые разгадали тайну каменных статуй на острове Пасхи.

Американские ученые составили карту каменных статуй на острове Пасхи и обнаружили интересный факт, который приблизил их к разгадке.

Ученые NASA раскрыли тайну происхождения жизни на Земле Обратная сторона Луны: новые уникальные снимки спутника Земли
Новости Украины Лунаученыеэксперимент
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь