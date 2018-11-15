У центрі Києва почалися археологічні розкопки

Відео: YouTube / Київська міська державна адміністрація

У центрі Києва на Володимирській гірці науковці з інституту археології НАН України почали археологічні дослідження. Процес стартував перед початком робіт по спорудженню пішохідно-велосипедного моста, розповіли в прес-службі КМДА.

Новий міст з'єднає парк "Володимирська гірка" з Аркою Дружби народів. Його хочуть закінчити наприкінці весни 2018-го року.

За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибки, роботи зі зведення мосту стартують одразу після завершення археологічних досліджень.

Фото: скріншот з YouTube / Київська міська державна адміністрація

"Були виконані проектні роботи та зібрані всі дозвільні документи для початку проведення археологічних та підготовчих робіт ", - зазначив посадовець.

Міст з'єднає два туристичних маршрути - парк "Володимирська гірка" і парк "Хрещатий".

Довжина мосту приблизно дорівнює 210 м, ширина - від 6 до 14 м. Мостовий перехід зроблять з бетону, заліза і скла.

Фото: kyivcity.gov.ua

На мосту будуть влаштовані оглядові майданчики, звідки буде відкриватися вид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу.

Спасибко додав, що в Києві планують втілити проект великого туристичного маршруту - від Пейзажної алеї до Києво-Печерської Лаври.

"Проект амбітний, потребує значних коштів, суттєвої підготовчої роботи та масштабного будівництва. Проте він того вартий, оскільки є знаковим для столиці та стане справжньою візитівкою нашої столиці", - розповів він.

Фото: скріншот з YouTube / Київська міська державна адміністрація

Раніше повідомлялося, що на південному сході Норвегії, в провінції Естфолл вчені знайшли місця поховань вікінгів. За традицією, великих скандинавських воїнів ховали на кораблі. Могилу знайшли за допомогою спеціального радара.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області пройшла археологічна експедиція. Розкопки проводилися в околицях міста Пологи. Археологи дослідили чотири кургани бронзового століття, де виявили велику кількість цінних знахідок.

Нагадаємо, нещодавно дослідники з'ясували раціон людей 8 тисяч років назад.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна