В центре Киева начались археологические раскопки

Видео: YouTube / Киевская городская государственная администрация

В центре Киева на Владимирской горке ученые из института археологии НАН Украины начали археологические исследования. Процесс стартовал перед началом работ по сооружению пешеходно-велосипедного моста, рассказали в пресс-службе КГГА.

Новый мост соединит парк "Владимирская горка" с Аркой Дружбы народов. Его хотят закончить в конце весны 2018-го года.

По словам заместителя председателя КГГА Александра Спасибко, работы по возведению моста стартуют сразу после завершения археологических исследований.

Фото: скриншот YouTube / Киевская городская государственная администрация

"Были выполнены проектные работы и собраны все разрешительные документы для начала проведения археологических и подготовительных работ ", - отметил чиновник.

Мост соединит два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый".

Длина моста примерно равна 210 м, ширина - от 6 до 14 м. Мостовой переход сделают из бетона, железа и стекла.

Фото: kyivcity.gov.ua

На мосту будут устроены смотровые площадки, откуда будет открываться вид на Днепр, панорамы левобережья и исторического Подола.

Спасибко добавил, что в Киеве планируют воплотить проект большого туристического маршрута - от Пейзажной аллеи и до Киево-Печерской Лавры.

"Проект амбициозный, требует значительных средств, существенной подготовительной работы и масштабного строительства. Однако он того стоит, поскольку является знаковым для столицы и станет настоящей визитной карточкой нашей столицы ", - рассказал он.

Фото: скриншот YouTube / Киевская городская государственная администрация

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Видео: РБК-Украина