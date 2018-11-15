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Вчені підтвердили теорію Хокінга про подорожі

STYLERНаука і техніка    15.11.2018 - 08:39
Вчені підтвердили теорію Хокінга про подорожі
Фото: Стівен Хокінг (facebook.com/stephenhawking)

Подорожі у часі сьогодні неможливі

Англійський фізик-теоретик, космолог і письменник, крісло-коляску якого продали на аукціоні за $390 000, Стівен Хокінг стверджував, що подорожі в часі на сьогоднішній день неможливі. Його теорію підтримали вчені, передає Newsweek.

За словами дослідника групи космології в Школі астрономії і фізики Університету Ноттінгема Пітера Міллінгтона, зараз існує стільниковий зв'язок, і це означає, що люди можуть спілкуватися один з одним з різних точок планети, сигнали передаються практично миттєво, однак на це потребується якийсь час.

Вчені підтвердили теорію Хокінга про подорожіФото: (flickr.com/nasahqphoto)

Вчений вважає, що й Ейнштейн свого часу був правий, коли стверджував, що час і простір - це частини одного і того ж - тимчасового простору. І люди повинні думати про відстані в часі так само, як і відстані у просторі. Можливо, в недалекому майбутньому вчені зможуть замінити відстань і час, що буде мати значення швидкості.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, що може допомогти запобігти глобального потепління.

Ми повідомляли, що страшні прогнози Стівена Хокінга збуваються.

А також ми писали про те, що говорив учений про кінець світу і колонізацію космосу.

Відео: video.rbc.ua
 

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