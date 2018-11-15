Ученые подтвердили теорию Хокинга о путешествиях

Фото: Стивен Хокинг (facebook.com/stephenhawking)

Путешествия во времени сегодня невозможны

Английский физик-теоретик, космолог и писатель, кресло-коляску которого продали на аукционе за $390 000, Стивен Хокинг утверждал, что путешествия во времени на сегодняшний день невозможны. Его теорию поддержали ученые, передает Newsweek.

По словам исследователя группы космологии в Школе астрономии и физики Университета Ноттингема Питера Миллингтона, сейчас существует сотовая связь, и это означает, что люди могут общаться друг с другом из разных точек планеты, сигналы передаются практически мгновенно, однако на это должно уходить какое-то время.

Фото: (flickr.com/nasahqphoto)

Ученый считает, что и Эйнштейн в свое время был прав, когда утверждал, что время и пространство - это части одного и того же - временного пространства. И люди должны думать о расстоянии во времени так же, как и расстоянии в пространстве. Возможно, в скором будущем ученые смогут заменить расстояние и время чем-то, что будет иметь значение скорости.

Напомним, что ученые выяснили, что может помочь предотвратить глобальное потепление.

Мы сообщали, что страшные прогнозы Стивена Хокинга сбываются.

А также мы писали о том, что говорил ученый о конце света и колонизации космоса.

Видео: video.rbc.ua





