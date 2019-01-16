ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Росток бавовни на темній стороні Місяця не зміг вижити: названа причина

STYLERНаука і техніка    16.01.2019 - 12:55
Росток бавовни на темній стороні Місяця не зміг вижити: названа причина
Колаж РБК-Україна

Вчені зізналися, що були до цього готові і розповіли, що буде далі

Росток бавовни, який виріс на темній стороні Місяця та став першою рослиною в історії на іншій планеті, зів'яв. Про це повідомляє видання The Next Web.

Росток бавовни, який був доставлений на Місяць спеціальним космічним апаратом Chang'e-4 два місяці тому, проіснував дев'ять днів, а потім раптом зів'яв і загинув.

Китайські вчені, які проводили цей експеримент, вважають, що в загибелі паростка винне падіння температури до -150 градусів Цельсія.

Вони відзначили, що життя всередині спеціальної каністри не могло б проіснувати довго в таких умовах і пояснили, що були готові до такої невдачі. Проте вони вважають, що маленький паросток, який проіснував 9 днів – це великий крок у розвитку людства.

Також вони повідомили, що на місяці все ж зберігається можливість вирощувати їжу для космонавтів, але для цього міні-біосферу потрібно ретельно доопрацювати.

"Ми врахували майбутнє виживання в космосі. Вивчення росту цих рослин в умовах низької гравітації дозволило б нам закласти основу для нашого майбутнього створення космічної бази", - сказав головний науковий співробітник цього експерименту, професор Лю Ханьлун.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що китайські вчені змогли виростити бавовна на Місяці.

Крім бавовни, в спеціальний космічний апарат Chang'e-4 були поміщені і інші земні культури, а сам апарат повинен стати міні-біосферою.

А також ми розповідали про те, що дослідники виявили загадкові сигнали з глибин космосу.

Оприлюднено відео посадки китайського зонда на зворотному боці Місяця Вчені NASA розкрили таємницю походження життя на Землі
Новини України Лунаученыеэксперимент
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся