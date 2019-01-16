Росток бавовни на темній стороні Місяця не зміг вижити: названа причина

Колаж РБК-Україна

Вчені зізналися, що були до цього готові і розповіли, що буде далі

Росток бавовни, який виріс на темній стороні Місяця та став першою рослиною в історії на іншій планеті, зів'яв. Про це повідомляє видання The Next Web.

Росток бавовни, який був доставлений на Місяць спеціальним космічним апаратом Chang'e-4 два місяці тому, проіснував дев'ять днів, а потім раптом зів'яв і загинув.

Китайські вчені, які проводили цей експеримент, вважають, що в загибелі паростка винне падіння температури до -150 градусів Цельсія.

Вони відзначили, що життя всередині спеціальної каністри не могло б проіснувати довго в таких умовах і пояснили, що були готові до такої невдачі. Проте вони вважають, що маленький паросток, який проіснував 9 днів – це великий крок у розвитку людства.

Також вони повідомили, що на місяці все ж зберігається можливість вирощувати їжу для космонавтів, але для цього міні-біосферу потрібно ретельно доопрацювати.

"Ми врахували майбутнє виживання в космосі. Вивчення росту цих рослин в умовах низької гравітації дозволило б нам закласти основу для нашого майбутнього створення космічної бази", - сказав головний науковий співробітник цього експерименту, професор Лю Ханьлун.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що китайські вчені змогли виростити бавовна на Місяці.

Крім бавовни, в спеціальний космічний апарат Chang'e-4 були поміщені і інші земні культури, а сам апарат повинен стати міні-біосферою.

А також ми розповідали про те, що дослідники виявили загадкові сигнали з глибин космосу.