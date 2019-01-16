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Росток хлопка на темной стороне Луне не смог выжить: названа причина

STYLERНаука и техника    16.01.2019 - 12:55
Росток хлопка на темной стороне Луне не смог выжить: названа причина
Коллаж РБК-Украина

Ученые признались, что были к этому готовы и рассказали, что будет дальше

Росток хлопка, который вырос на темной стороне Луны и стал первым растением в истории на другой планете, завял. Об этом сообщает издание The Next Web.

Росток хлопка, который был доставлен на Луну специальным космическим аппаратом Chang'e-4 два месяца назад, просуществовал девять дней, а потом внезапно завял и погиб.

Китайские ученые, которые проводили этот эксперимент, считают, что в гибели ростка виновато падение температуры до -150 градусов Цельсия.

Они отметили, что жизнь внутри специальной канистры не могла бы просуществовать очень долго в таких условиях и объяснили, что были готовы к такой неудаче. Однако они считают, что крошечный росток, который просуществовал 9 дней – это большой шаг в развитии человечества.

Также они сообщили, что на луне все же сохраняется возможность выращивать пищу для космонавтов, но для этого мини-биосферу нужно тщательно доработать.

"Мы учли будущее выживание в космосе. Изучение роста этих растений в условиях низкой гравитации позволило бы нам заложить основу для нашего будущего создания космической базы", - сказал главный научный сотрудник этого эксперимента, профессор Лю Ханьлун.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что китайские ученые смогли вырастить хлопок на Луне.

Кроме хлопка, в специальный космический аппарат Chang'e-4 были помещены и другие земные культуры, а сам аппарат должен стать мини-биосферой.

А также мы рассказывали о том, что исследователи обнаружили загадочные сигналы из глубин космоса.

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