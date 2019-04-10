Видатний науковий подвиг: чорну діру вперше показали світу (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Вчені показали фото чорної діри в галактиці M87

Науковці отримали перше зображення чорної діри, використовуючи спостереження телескопа Event Horizon центру галактики M87 (масивної галактики в сусідньому скупченні галактик Діва). На зображенні показано яскраве кільце, сформоване у вигляді світла, що згинається в інтенсивній гравітації навколо чорної діри. Про це йдеться на сайті колаборації Event Horizon Telescope.

Чорна діра знаходиться на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі, її маса - в 6,5 мільярдів раз більше, ніж у Сонця.

Це довгоочікуване зображення є найпереконливішим на сьогоднішній день доказом існування надмасивних чорних дір і відкриває нове вікно для вивчення чорних дір, їх горизонтів подій та гравітації.

Фото: Чорна діра (eventhorizontelescope.org)

Як заявив директор проекту EHT Шеперд С. Доулман з Центру астрофізики, це "видатний науковий подвиг, здійснений командою з більш ніж 200 дослідників".

Телескоп Event Horizon (EHT) являє собою масив з восьми наземних радіотелескопів в різних точках нашої планети, створений в рамках міжнародного співробітництва. Він призначений для фіксації зображень чорної діри.

Вісім телескопів сформували один великий "віртуальний", який направили на компактне радіоджерело Стрілець А в центрі нашої галактики, а також на чорну дірку в іншій галактиці.

Відео: YouTube / National Science Foundation

EHT дала науковцям новий спосіб вивчення найбільш екстремальних об'єктів у Всесвіті, передбачених теорією відносності Ейнштейна і нині вперше підтвердженою.

Чорна діра є областю простору-часу. У об'єкта настільки велике гравітаційне тяжіння, що його не можуть покинути навіть об'єкти при русі зі швидкістю світла.

Всього розрізняють чотири сценарії утворення чорних дір:

гравітаційний колапс (стиснення) досить масивної зірки;

колапс центральної частини галактики або протогалактического газу;

формування чорних дір відразу після Великого Вибуху (первинні чорні діри);

виникнення в ядерних реакціях високих енергій.

Як повідомлялося раніше, дослідники космосу Німеччини та Нідерландів зтворили алгоритм для симуляції околиць надмасивних чорних дір і подорожі в них у віртуальній реальності.

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