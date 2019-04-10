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Выдающийся научный подвиг: черную дыру впервые показали миру (видео)

STYLERНовости науки    10.04.2019 - 17:33
Выдающийся научный подвиг: черную дыру впервые показали миру (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Ученые показали фото черной дыры в галактике M87

Ученые получили первое изображение черной дыры, используя наблюдения телескопа Event Horizon центра галактики M87 (массивной галактики в соседнем скоплении галактик Дева). На изображении показано яркое кольцо, сформированное в виде света, изгибающегося в интенсивной гравитации вокруг черной дыры. Об этом говорится на сайте коллаборации Event Horizon Telescope.

Черная дыра находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, ее масса - в 6,5 миллиардов раз больше, чем у Солнца.

Это долгожданное изображение является самым убедительным на сегодняшний день доказательством существования сверхмассивных черных дыр и открывает новое окно для изучения черных дыр, их горизонтов событий и гравитации.

Выдающийся научный подвиг: черную дыру впервые показали миру (видео)

Фото: Черная дыра (eventhorizontelescope.org)

Как заявил директор проекта EHT Шеперд С. Доулман из Центра астрофизики, это "выдающийся научный подвиг, совершенный командой из более чем 200 исследователей".

Телескоп Event Horizon (EHT) являет собой массив из восьми наземных радиотелескопов в разных точках нашей планеты, созданный в рамках международного сотрудничества. Он предназначен для фиксации изображений черной дыры. 

Восемь телескопов сформировали один большой "виртуальный", который направили на компактный радиоисточник Стрелец А в центре нашей галактики, а также на черную дыру в другой галактике.

 Видео: YouTube / National Science Foundation

EHT дала ученым новый способ изучения самых экстремальных объектов во Вселенной, предсказанных теорией относительности Эйнштейна и ныне впервые подтвержденной.

Черная дыра является областью пространства-времени. У объекта настолько велико гравитационное притяжение, что его не могут покинуть даже объекты при движении со скоростью света.

Всего различают четыре сценария образования черных дыр: 

  • гравитационный коллапс (сжатие) достаточно массивной звезды;
  • коллапс центральной части галактики или протогалактического газа;
  • формирование черных дыр сразу после Большого Взрыва (первичные черные дыры);
  • возникновение в ядерных реакциях высоких энергий.

Как сообщалось ранее, исследователи космоса Германии и Нидерландов создали алгоритм для симуляции окрестностей сверхмассивных черных дыр и путешествия в них в виртуальной реальности. 

Также мы писали о том, что недавно ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути.

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