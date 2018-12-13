Викликають депресію: вчені виявили у людей нові бактерії

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Ці бактерії відповідають за створення нейромедіаторів в мозку людини

Американські вчені виявили новий доказ того, що депресію у людини можуть викликати не тільки психологічні чинники, але і фізіологічні. Про це вчені з медичного коледжу Вейла Корнелла розповіли в дослідженні, яке опубліковано на сайті Національної бібліотеки медицини США.

Експерти з'ясували, що ризик виникнення депресивних розладів може бути пов'язаний з особливостями мікрофлори кишечника. Важливу роль у цьому відіграє бактерії роду Bacteroides.

Як пояснюють вчені, саме ці бактерії є найпоширенішими в кишечнику людини. Вони відповідають за процес бродіння вуглеводів, переробку білків і жовчних кислот. Крім того, бактерії Bacteroides виробляють нейромедіатор гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), який пов'язаний з виникненням депресивних станів.

Якщо бактерії виробляють нейромедіатора достатньо, то людина почуває себе нормально, а от якщо недостатньо, то в людини з'являється стан тривоги і безсоння.

"Синтезуюча бактерія Bacteroides ГАМК виконує захисну функцію, оберігаючи мозок від гіперстимуляції і забезпечуючи йому спокій. При порушення такого захисту люди починають страждати від підвищеної тривожності, безсоння, а також депресії", – пояснили фахівці.

Вони відзначили, що під час експериментів на мишах вже змогли переконатися, що підвищення рівня ГАМК зменшує тривожний стан та депресію і вважають, що зв'язок між бактеріями Bacteroides в кишечнику людини і необхідними нейромедіаторами в мозку, може дати людству новий спосіб лікування депресивних розладів.

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Відео: РБК-Україна