Вызывают депрессию: ученые обнаружили у людей новые бактерии

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Эти бактерии отвечают за образование нейромедиаторов в мозге человека

Американские ученые обнаружили новое доказательство того, что депрессию у человека могут вызывать не только психологические факторы, но и физиологические. Об этом ученые из медицинского колледжа Вейла Корнелла рассказали в исследовании, которое опубликовано на сайте Национальной библиотеки медицины США.

Эксперты выяснили, что риск возникновения депрессивных расстройств может быть связан с особенностями микрофлоры кишечника. Важную роль в этом играет бактерии рода Bacteroides.

Как объясняют ученые, именно эти бактерии являются самыми распространенными в кишечнике человека. Они отвечают за процесс брожения углеводов, переработку белков и желчных кислот. Кроме того, бактерии Bacteroides производят нейромедиатор гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), который связан с возникновением депрессивных состояний.

Если бактерии производят нейромедиатора достаточно, то человек чувствует себя нормально, а вот если недостаточно, то у человека появляется состояние тревожности и бессонницы.

"Синтезирующая бактерия Bacteroides ГАМК выполняет защитную функцию, оберегая мозг от гиперстимуляции и обеспечивая ему покой. При нарушениях такой защиты люди начинают страдать от повышенной тревожности, бессонницы, а также депрессии", – объяснили специалисты.

Они отметили, что во время экспериментов на мышах уже смогли убедиться, что повышение уровня ГАМК уменьшает тревожное состояние и депрессию и считают, что связь между бактериями Bacteroides в кишечнике человека и необходимыми нейромедиаторами в мозге, может дать человечеству новый способ лечения депрессивных расстройств.

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Видео: РБК-Украина