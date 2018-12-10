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В Украине запретили популярный препарат для сердечников

STYLERЖизнь    10.12.2018 - 17:16
В Украине запретили популярный препарат для сердечников
Коллаж РБК-Украина

"Ванатекс" назначают при лечении симптоматической сердечной недостаточности

В Украине запретили использование препарата от болезней сердца "Ванатекс". 

Как рассказали в Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, это связано с тем, что европейскими чиновниками было приостановлено действие сертификата соответствия этому лекарственному препарату индийского производства (Mylan Laboratories Limited).

Запрет на реализацию, хранение и применение "Ванатекс" касается серий 10815, 20815, 10816, 20816, 30816, 10317, 10717, 30717, 20717, 11217. 

В Украине запретили популярный препарат для сердечников

Препарат "Ванатекс" (фото: 1sa.com.ua)

Кроме того, в Госслужбе обратились к субъектам хозяйствования, которые реализовывают препарат "Ванатекс" производства польского фармацевтического завода "Польфарма" С. А. Им также нужно принять меры по изъятию их из оборота путем уничтожения и / или возврата поставщику (производителю).

"Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины", - подчеркнули в ведомстве.

В Украине запретили популярный препарат для сердечников

Скриншот (dls.gov.ua)

Напомним, недавно Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на продажу одной из серий популярного препарата против вздутия "Эспумизан".

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Видео: РБК-Украина

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