В Украине запретили популярный препарат для сердечников

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"Ванатекс" назначают при лечении симптоматической сердечной недостаточности

В Украине запретили использование препарата от болезней сердца "Ванатекс".

Как рассказали в Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, это связано с тем, что европейскими чиновниками было приостановлено действие сертификата соответствия этому лекарственному препарату индийского производства (Mylan Laboratories Limited).

Запрет на реализацию, хранение и применение "Ванатекс" касается серий 10815, 20815, 10816, 20816, 30816, 10317, 10717, 30717, 20717, 11217.

Препарат "Ванатекс" (фото: 1sa.com.ua)

Кроме того, в Госслужбе обратились к субъектам хозяйствования, которые реализовывают препарат "Ванатекс" производства польского фармацевтического завода "Польфарма" С. А. Им также нужно принять меры по изъятию их из оборота путем уничтожения и / или возврата поставщику (производителю).

"Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Скриншот (dls.gov.ua)

Напомним, недавно Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на продажу одной из серий популярного препарата против вздутия "Эспумизан".

Ранее мы писали о том, что в Украине установили запрет на популярный физраствор.

Также ученые сообщили, что беременным женщинам категорически не рекомендуется принимать жаропонижающий препарат парацетамол.

Видео: РБК-Украина