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В Украине запретили использовать популярный физраствор

STYLERЖизнь    20.11.2018 - 13:22
В Украине запретили использовать популярный физраствор
Фото: РБК-Украина

Запрет установили из-за побочных реакций

В Украине установили запрет на популярный физраствор. Соответствующий указ опубликован на сайте Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В Украине запрещено использовать и распространять лекарственное средство "Натрий хлорид". Аптеки должны поместить данный препарат в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства Натрий хлорид, раствор для инфузий 9 мг/мл по 200 мл в бутылках стеклянных, серии 191767, украинского производства из-за случая непредвиденной побочной реакции", - указано в сообщении.

Напомним, что средство использовалось для ингаляций и промывания носа. Препарат считается относительно дешевым, но эффективным. Используется для промывания ран, глаз, слизистой носа и ингаляций.

Напомним, ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Ранее мы писали, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение таблеток для лечения печени.

А также о том, что в Одессе блокировали контрабанду тяжелых наркотиков.

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