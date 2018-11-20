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В Україні заборонили використовувати популярний фізрозчин

STYLERЖиття    20.11.2018 - 13:22
В Україні заборонили використовувати популярний фізрозчин
Фото: РБК-Україна

Заборону встановили через побічні реакції

В Україні встановили заборону на популярний фізрозчин. Відповідний указ опублікований на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонено використовувати та поширювати лікарський засіб "Натрій хлорид". Аптеки повинні помістити цей препарат в карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.

"Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу Натрію хлориду, розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл у пляшках скляних, серії 191767, українського виробництва через випадок непередбаченої побічної реакції", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що засіб використовувався для інгаляцій і промивання носа. Препарат вважається відносно дешевим, але ефективним. Використовується для промивання ран, очей, слизової оболонки носа та інгаляцій.

Нагадаємо, раніше в Україні заборонила реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу проти тромбів.

Раніше ми писали, що в Україні заборонила реалізацію, зберігання та застосування таблеток для лікування печінки.

А також про те, що в Одесі блокували контрабанду наркотиків.

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