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В Україні заборонили популярний препарат для сердечників

STYLERЖиття    10.12.2018 - 17:16
В Україні заборонили популярний препарат для сердечників
Колаж РБК-Україна

"Ванатекс" призначають при лікуванні симптоматичної серцевої недостатності

В Україні заборонили використання препарату від хвороб серця "Ванатекс".

Як розповіли в Держслужбі з лікарських засобів та контролю за наркотиками, це пов'язано з тим, що європейськими чиновниками було призупинено дію сертифіката відповідності цього лікарського препарату індійського виробництва (Mylan Laboratories Limited).

Заборона на реалізацію, зберігання та застосування "Ванатекс" стосується серій 10815, 20815, 10816, 20816, 30816, 10317, 10717, 30717, 20717, 11217.

В Україні заборонили популярний препарат для сердечників

Препарат "Ванатекс" (фото: 1sa.com.ua)

Крім того, у Держслужбі звернулися до суб'єктів господарювання, які реалізовують препарат "Ванатекс" виробництва польського фармацевтичного заводу "Польфарма" С. А. Їм також потрібно вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом знищення та / або повернення постачальнику (виробнику).

"Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно чинному законодавству України", - підкреслили у відомстві.

В Україні заборонили популярний препарат для сердечників

Скріншот (dls.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела заборону на продаж одної із серій популярного препарату проти здуття "Еспумізан".

Раніше ми писали про те, що в Україні встановили заборону на популярний фізрозчин.

Також вчені повідомили, що вагітним жінкам категорично не рекомендується приймати жарознижуючий препарат парацетамол.

Відео: РБК-Україна

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