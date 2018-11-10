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Над Землею пролетять величезні астероїди: стала відома дата

STYLERНаука і техніка    10.11.2018 - 16:30
Фото: Астероїд (pixabay.com)
Фото: Астероїд (pixabay.com)

Шанси зіткнення з Землею невеликі

У суботу, 10 листопада повз Землі пролетять три великих астероїда. Про це повідомило космічне агентство NASA. На щастя, ризики зіткнення з нашою планетою мінімальні, запевняють вчені.

Перший астероїд під назвою VS1 (від 13 до 28 метрів в ширину) пролетить повз землю приблизно в 14:30 за північноамериканським часом. Він наблизиться на відстань близько 1400 тисяч кілометрів.

Через 16 хвилин пролетить і другий астероїд – VR1. Його розміри майже такі ж, як у першого, але пройде на значно більшій відстані від Землі – близько 5 мільйонів кілометрів.

Над Землею пролетять величезні астероїди: стала відома датаФото: nasa.gov

Через чотири години очікують третій астероїд цієї групи – VX1. Він наблизиться до Землі на 379 тисяч кілометрів.

Зазначимо, що минулого разу цей астероїд спостерігали наприкінці жовтня 2015 року. Тоді він наблизився до Землі на 500 тис. км.

Як раніше писав Styler, в листопаді українці можуть спостерігати вражаючі метеоритні дощі: названі дати.

Нагадаємо, в NASA розповіли про втрату зв'язку зі станцією, що досліджує пояс астероїдів.

До речі, вчені з'ясували, чому погладшав диск Чумацького Шляху.

 

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