Над Землею пролетять величезні астероїди: стала відома дата

Фото: Астероїд (pixabay.com)

Шанси зіткнення з Землею невеликі

У суботу, 10 листопада повз Землі пролетять три великих астероїда. Про це повідомило космічне агентство NASA. На щастя, ризики зіткнення з нашою планетою мінімальні, запевняють вчені.

Перший астероїд під назвою VS1 (від 13 до 28 метрів в ширину) пролетить повз землю приблизно в 14:30 за північноамериканським часом. Він наблизиться на відстань близько 1400 тисяч кілометрів.

Через 16 хвилин пролетить і другий астероїд – VR1. Його розміри майже такі ж, як у першого, але пройде на значно більшій відстані від Землі – близько 5 мільйонів кілометрів.

Фото: nasa.gov

Через чотири години очікують третій астероїд цієї групи – VX1. Він наблизиться до Землі на 379 тисяч кілометрів.

Зазначимо, що минулого разу цей астероїд спостерігали наприкінці жовтня 2015 року. Тоді він наблизився до Землі на 500 тис. км.

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Нагадаємо, в NASA розповіли про втрату зв'язку зі станцією, що досліджує пояс астероїдів.

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