Над Землей пролетят огромные астероиды: стала известна дата

Шансы столкновения с Землей невелики
В субботу, 10 ноября мимо Земли пролетят три больших астероида. Об этом сообщило космическое агентство NASA. К счастью, риск столкновения с нашей планетой минимальны, уверяют ученые.
Первый астероид под названием VS1 (от 13 до 28 метров в ширину) пролетит мимо Земли примерно в 14:30 по североамериканскому времени. Он приблизится на расстояние около 1400 тысяч километров.
Через 16 минут пролетит и второй астероид – VR1. Его размеры такие же почти, как у первого, но пройдет на значительно большем расстоянии от Земли – примерно в 5 миллионах километров.
Фото: nasa.gov
Через четыре часа ожидают третий астероид этой группы – VX1. Он приблизится к Земле на 379 тысяч километров.
Отметим, что в прошлый раз этот астероид наблюдали в конце октября 2015 года. Тогда он приблизился к Земле на 500 тыс. км.
Как ранее писал Styler, в ноябре украинцы могут наблюдать впечатляющие метеоритные дожди: названы даты.
Напомним, в NASA рассказали о потере связи со станцией, исследующей пояс астероидов.
Кстати, ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути.