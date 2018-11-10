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Над Землей пролетят огромные астероиды: стала известна дата

STYLERНаука и техника    10.11.2018 - 16:30
Фото: Астероид (pixabay.com)
Фото: Астероид (pixabay.com)

Шансы столкновения с Землей невелики

В субботу, 10 ноября мимо Земли пролетят три больших астероида. Об этом сообщило космическое агентство NASA. К счастью, риск столкновения с нашей планетой минимальны, уверяют ученые.

Первый астероид под названием VS1 (от 13 до 28 метров в ширину) пролетит мимо Земли примерно в 14:30 по североамериканскому времени. Он приблизится на расстояние около 1400 тысяч километров.

Через 16 минут пролетит и второй астероид – VR1. Его размеры такие же почти, как у первого, но пройдет на значительно большем расстоянии от Земли – примерно в 5 миллионах километров.

Над Землей пролетят огромные астероиды: стала известна датаФото: nasa.gov

Через четыре часа ожидают третий астероид этой группы – VX1. Он приблизится к Земле на 379 тысяч километров.

Отметим, что в прошлый раз этот астероид наблюдали в конце октября 2015 года. Тогда он приблизился к Земле на 500 тыс. км.

Как ранее писал Styler, в ноябре украинцы могут наблюдать впечатляющие метеоритные дожди: названы даты.

Напомним, в NASA рассказали о потере связи со станцией, исследующей пояс астероидов.

Кстати, ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути.

 

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