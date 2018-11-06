"Жайворонки" мають менший ризик захворіти на рак грудей

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Вчені використовували рандомізацію Менделя в якості способу аналізу даних

Група дослідників з університету Брістоля стверджує, що жінки, які прокидаються раніше, менше схильні до ризику захворіти раком грудей. Про це повідомляє прес-служба BBC.

У кожного є свой внутрішній годинник, який визначає, як організм буде функціонувати протягом 24 годин. Він також відомий як добовий ритм, який впливає на все, починаючи від настрою і закінчуючи ризиком розвитку різних хвороб.

Вчені стверджують, що не всі годинники показують однаковий час. Наприклад, ранкові люди або "жайворонки" - рано встають, досягають піку активності вдень і втомлюються раніше ввечері. А ось вечірнім людям або "совам" важче вставати вранці, вони більш продуктивні ввечері і воліють піти спати пізніше.

Для того, щоб визначити, як сон впливає на ризик захворювання на рак, дослідники використовували новий спосіб аналізу даних - так звану рандомізацію Менделя.

Вони розглянули 341 фрагмент ДНК, які визначають до якої категорії відноситься певна особа ("жайворонки" або "сови"). Результати показали, що жінки-"жайворонки" менш схильні до ризику розвитку раку молочної залози, ніж жінки -"сови".

Оскільки ці фрагменти ДНК визначаються при народженні і не пов'язані з іншими відомими причинами виникнення раку, наприклад, ожирінням, це означає, що дослідники можуть стверджувати, що внутрішній годинник впливає на виникнення раку. Відзначається, що дане дослідження додало деталей до розуміння важливості сну для здоров'я.

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