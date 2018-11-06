"Жаворонки" менее подвержены риску онкологического заболевания

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Ученые использовали рандомизацию Менделя в качестве способа анализа данных

Группа исследователей из университета Бристоля утверждает, что женщины, которые просыпаются раньше, меньше подвержены риску заболеть раком груди. Об этом сообщает пресс-служба BBC.

У каждого есть свои внутренние часы, которые определяют, как организм будет функционировать в течение 24 часов. Он также известен как суточный ритм, который влияет на все, начиная от настроения и заканчивая риском развития различных болезней.

Ученые утверждают, что не все часы показывают одинаковое время. Например, утренние люди или "жаворонки" рано встают, достигают пика активности днем ​​и устают раньше вечером. А вот вечерним людям или "совам" труднее вставать утром, они более производительные вечером и предпочитают уйти спать позже.

Для того, чтобы определить, как сон влияет на риск заболевания раком, исследователи использовали новый способ анализа данных - так называемую рандомизацию Менделя.

Они рассмотрели 341 фрагмент ДНК, которые определяют к какой категории относится определенный человек ("жаворонки" или "совы"). Результаты показали, что женщины-"жаворонки" менее подвержены риску развития рака молочной железы, чем женщины -"совы".

Поскольку эти фрагменты ДНК определяются при рождении и не связаны с другими известными причинами возникновения рака, например, ожирением, это означает, что исследователи могут утверждать, что внутренние часы влияют на возникновение рака. Отмечается, что данное исследование добавило деталей к пониманию важности сна для здоровья.

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