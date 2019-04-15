ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Життя на Марсі існує: NASA опублікувало фотодокази

STYLERНовини науки    15.04.2019 - 15:10
Життя на Марсі існує: NASA опублікувало фотодокази
Колаж РБК-Україна

Життя на Марсі є, і це - тварини

Життя на Марсі існує. Про це повідомив американець-уфолог Стів Мартін, який розтлумачує зображення Марса, зроблені NASA. Гучну заяву експерта опублікувало видання Міггог.

Чоловік побачив на одній з фотографій пінгвіна. Однак зазначив, що навряд чи це були звичайні, земні птахи, до яких ми звикли. Американець давно захоплюється знімками Червоної Планети, а тому вимагає від національного космічного агентства вивчити знімок докладніше.

Незважаючи на те, що вчені давно і офіційно заявили про те, що життя на Марсі немає, Стів Мартін не перестає шукати доказів зворотного. "Я завжди думав, що на Марсі було життя, і тепер я думаю, що міг би це довести. Я годинами дивився на зображення NASA, але ніколи не думав, що знайду пінгвіна!" - заявив уфолог.

Життя на Марсі існує: NASA опублікувало фотодоказиФото: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Нагадаємо, що у США випробували гігантський літак для запуску космічних ракет. Розмах крил гіганта досягає 117 м, довжина 53 м, а висота - 15 м. Він оснащений шістьма двоконтурними турбореактивними двигунами Pratt & Whitney, а також 28 колесами. Центральна частина літака призначена для кріплення космічних ракет.

Ми писали, що вченим вперше вдалося сфотографувати чорну діру. Щоб її сфотографувати, потрібна мережа з восьми телескопів, які перебували на різних континентах.

А також повідомляли, що американське космічне агентство NASA проведе перші випробування нової системи зв'язку, яка буде працювати у рентгенівському діапазоні.

NASA до 2028 року планує здійснити висадку астронавтів на Місяць Професія мрії: NASA запросить для польоту на Марс клоуна
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Марс
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся