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Жизнь на Марсе существует: NASA опубликовало фотодоказательства

STYLERНовости науки    15.04.2019 - 15:10
Жизнь на Марсе существует: NASA опубликовало фотодоказательства
Коллаж РБК-Украина

Жизнь на Марсе есть, и это - животные

Жизнь на Марсе существует. Об этом сообщил американец-уфолог Стив Мартин, который растолковывает изображения Марса, сделанные NASA. Громкое заявление эксперта опубликовало издание Мirror.

Мужчина увидел на одной из фотографий пингвина. Однако отметил, что вряд ли это были обычные, земные птицы, к которым мы привыкли. Американец давно увлекается снимками Красной Планеты, а потому потребовал от национального космического агентства изучить снимок подробнее.

Несмотря на то, что ученые давно и официально заявили о том, что жизни на Марсе нет, Стив Мартин не перестает искать доказательств обратного. "Я всегда думал, что на Марсе была жизнь, и теперь я думаю, что мог бы это доказать. Я часами смотрел на изображения NASA, но никогда не думал, что найду пингвина!" - заявил уфолог.

Жизнь на Марсе существует: NASA опубликовало фотодоказательстваФото: (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Напомним, что в США испытали гигантский самолет для запуска космических ракет.  Размах крыльев гиганта достигает 117 м, длина 53 м, а высота - 15 м. Он оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета предназначена для крепления космических ракет.

Мы писали, что ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, которые находились на разных континентах. 

А также сообщали, что американское космическое агентство NASA проведет первые испытания новой системы связи, которая будет работать в рентгеновском диапазоне. 

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