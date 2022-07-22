Новому підрозділу ЗСУ на "гарячому" напрямку потрібна допомога. Оголошено збір коштів

Захисникам України з підрозділу новоствореної військової частини на фронті на одному з "гарячих" напрямків потрібна допомога з купівлею певного спорядження, що дозволить бійцям ефективніше протистояти російським окупантам, трощити ворога і прискорювати звільнення нашої землі.
Що необхідно українським воїнам та як допомогти - читайте в матеріалі нижче.
Бійці підрозділу новоствореної в/ч А4020 знаходяться на передовій в Харківській області на позиції, що піддається регулярним атакам противника.
Необхідне для хлопців спорядження може бути питанням життя, і відповідно для загарбників - навпаки. Допомогти нашим військовим змусити окупантів прискоритися у вигляді "жесту доброї волі" - кожен може простими донатами.
для гривень:
або https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/…
для доларів:
для євро:
PayPal dovhopolpavlo@gmail.com
Фото: військовий ЗСУ Павло Довгопол
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мешканка Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України.
А також ми писали, що хлопчик з Харкова передав на "Байрактари" для ЗСУ спадщину прадіда, який був в'язнем чотирьох нацистських концтаборів.