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Новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь. Объявлен сбор средств

Коллаж РБК-Украина: объявлен сбор средств для помощи бойцам ВСУ
Автор: Владимир Костырин

Защитникам Украины из подразделения новосозданной воинской части на фронте на одном из "горячих" направлений нужна помощь с покупкой определенного снаряжения, что позволит бойцам эффективнее противостоять российским оккупантам, трощить врага и ускорять освобождение нашей земли.

Что необходимо украинским воинам и как помочь - читайте в материале ниже.

Бойцы подразделения новой в/ч А4020 находятся на передовой в Харьковской области на позиции, что подвергается регулярным атакам противника.

Требуемое для ребят снаряжение может быть вопросом жизни, и соответственно для захватчиков - наоборот. Помочь нашим военным заставить оккупантов ускориться в виде "жеста доброй воли" - каждый может простыми донатами.

Подразделению ВСУ нужно следующее:

  • Дальномер Vortex Razor HD 3000/4000 (19 тыс. грн) - 2 штуки
  • Тепловизор AGM Taipan TM10-256 (33,9 тыс. грн) - 2 штуки
  • Активные тактические наушники Walker's Razor Slim (2,1 тыс. грн) - 7 штук
  • Тактический бинокль 60х60 (1,5 тыс. грн) - 2 штуки
  • Бинокль с сеткой и компасом NOCOEX 10×50 водонепроницаемый, газонаполненный (более 3,5 тыс. грн)
  • Компас тактический военный, аналог модели армии США (250 грн) - 3 штуки
  • Квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo (115 тыс. грн)
  • Автомобиль пикап (около 200 тыс. грн)

Реквизиты для денежных перечислений

для гривен:

  • ПриватБанк 5168752018225998
  • UA963052990262046400936451117

или https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/…

  • Моно 4441114457818878
  • UA853220010000026207329815677

для долларов:

  • Моно 5375418801274226
  • UA433220010000026207302520439

для евро:

  • Моно 5375419908580309
  • UA623220010000026200328607418

PayPal dovhopolpavlo@gmail.com

Фото: военный ВСУ Павел Довгопол

Напомним, недавно стало известно, что жительница Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины.

А также мы писали, что мальчик из Харькова передал на "Байрактары" для ВСУ наследство прадеда, который был узником четырех нацистских концлагерей.

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