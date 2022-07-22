Новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь. Объявлен сбор средств

Защитникам Украины из подразделения новосозданной воинской части на фронте на одном из "горячих" направлений нужна помощь с покупкой определенного снаряжения, что позволит бойцам эффективнее противостоять российским оккупантам, трощить врага и ускорять освобождение нашей земли.
Что необходимо украинским воинам и как помочь - читайте в материале ниже.
Бойцы подразделения новой в/ч А4020 находятся на передовой в Харьковской области на позиции, что подвергается регулярным атакам противника.
Требуемое для ребят снаряжение может быть вопросом жизни, и соответственно для захватчиков - наоборот. Помочь нашим военным заставить оккупантов ускориться в виде "жеста доброй воли" - каждый может простыми донатами.
для гривен:
или https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/…
для долларов:
для евро:
PayPal dovhopolpavlo@gmail.com
Фото: военный ВСУ Павел Довгопол
Напомним, недавно стало известно, что жительница Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины.
А также мы писали, что мальчик из Харькова передал на "Байрактары" для ВСУ наследство прадеда, который был узником четырех нацистских концлагерей.