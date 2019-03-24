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Допоможіть знайти маму: у Дніпрі жінка вийшла на обідню перерву і пропала (оновлено)

STYLERПотрібна допомога    24.03.2019 - 18:09
Допоможіть знайти маму: у Дніпрі жінка вийшла на обідню перерву і пропала (оновлено)
Поліція розшукує Леванову Ленуру в Дніпрі (колаж РБК-Україна)

Поліція розшукує Леванову Ленуру в Дніпрі

Розшук Леванової Ленури в Дніпрі триває з 22 березня. Родичі та близькі жінки просять жителів міста допомогти у пошуках. Про це повідомляє "Інформатор".

Як розповіли родичі зниклої жінки, розшуки тривають з 22 березня. Під час роботи в супермаркеті "АТБ" в районі селища Мирний жінка вийшла на обідню перерву, але назад не повернулася. З тих пір місцезнаходження жінки невідомо і зв'язатися з нею неможливо — при собі не було телефону. Близькі жінки просять допомогти знайти їх родичку.

Прикмети: зріст — 164 см, карі очі, середня статура.

Була одягнена: коричнева дублянка (довжина — до колін).

Допоможіть знайти маму: у Дніпрі жінка вийшла на обідню перерву і пропала (оновлено)

Розшук Левановой Ленури в Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

Якщо раптом ви знаєте що-небудь про місцезнаходження жінки або випадково побачили її в натовпі — відразу ж телефонуйте на "102" або за номерами: (097) 714-80-48, (050) 602-85-08.

Оновлено: жінку знайшли.

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