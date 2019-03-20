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Сбежал из дома: под Киевом разыскивают 14-летнего мальчика

STYLERНужна помощь    20.03.2019 - 14:53
Сбежал из дома: под Киевом разыскивают 14-летнего мальчика
Розыск 14-летнего мальчика в Броварах - Максима Рачковского (коллаж РБК-Украина)

Несовершеннолетний мальчик сбежал из дома семейного типа

В Броварах Киевской области разыскивают 14-летнего мальчика Рачковского Максима Михайловича, который утром 17 марта ушел в школу из детского дома семейного типа "SOS-містечко" в городе Бровары по улице Шевченко, 18/1 и до сих пор не вернулся.

В розыск парня объявил Броварской отдел национальной полиции.

Приметы Максима: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавый, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза карие, нос широкий, губы средние.

На момент исчезновения парень был одет в куртку черного цвета, черную трикотажную шапку, синие джинсы и черные кроссовки.

Сбежал из дома: под Киевом разыскивают 14-летнего мальчика
Розыск 14-летнего мальчика в Броварах - Максима Рачковского (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Всех, кто имеет информацию относительно возможного местопребывания Максима, просят обращаться в полицию на горячую линию 102 или по телефону 097-759-43-24.

Напомним, в Киеве уже вторую неделю разыскивают 15-летнюю Софию Шептицкую.

Ранее мы писали о том, что в Киеве разыскивают 12-летнюю девочку, Гринченко Анастасию Валерьевну, 2006 года рождения.

Также мы сообщали, что в Харькове разыскивают двух маленьких братьев, которых похитили родственники и увезли в неизвестном направлении.

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