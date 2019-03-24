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Помогите найти маму: в Днепре женщина вышла на обеденный перерыв и пропала

STYLERНужна помощь    24.03.2019 - 18:09
Помогите найти маму: в Днепре женщина вышла на обеденный перерыв и пропала
Полиция разыскивает Леванову Ленуру в Днепре (коллаж РБК-Украина)

Полиция разыскивает Леванову Ленуру в Днепре

Розыск Левановой Ленуры в Днепре продолжается с 22 марта. Родственники и близкие женщины просят жителей города помочь в поисках. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказали родственники пропавшей женщины, розыски продолжаются с 22 марта. Во время работы в супермаркете "АТБ" в районе поселка Мирный женщина вышла на обеденный перерыв, но обратно не вернулась. С тех пор местонахождение женщины неизвестно и связаться с ней невозможно — при себе не было телефона. Близкие женщины просят помочь найти женщину.

Приметы: рост — 164 см, карие глаза, среднее телосложение.

Была одета: коричневая дубленка (длина — до колен).

Помогите найти маму: в Днепре женщина вышла на обеденный перерыв и пропала

Розыск Левановой Ленуры в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Если вдруг вы знаете что-либо о местонахождении женщины или случайно увидели ее в толпе — сразу же звоните на "102" или по номерам: (097) 714-80-48, (050) 602-85-08.

Напомним, что под Киевом разыскивают 14-летнего мальчика. В Броварах Киевской области разыскивают Рачковского Максима Михайловича, который утром 17 марта ушел в школу из детского дома семейного типа "SOS-містечко" в городе Бровары по улице Шевченко, 18/1 и до сих пор не вернулся.

Ранее мы писали, что в Киеве вторую неделю ищут 15-летнюю девочку. В Киеве разыскивают 15-летнюю Шептицкую Софию Викторовну, 2003 года рождения, которую последний раз видели на Печерске по адресу улица Бастионная. София исчезла еще 12 марта. О ее местонахождении по-прежнему ничего не известно.

Ранее мы сообщали о том, что в Харьковской области разыскивают парня, который поехал на заработки в Харьков и исчез. 14 марта молодой человек намеревался поехать из Балаклеи в Харьков. Он вышел из дома около 14:00, но до нынешнего момента не вернулся и не появлялся на связи.

Похитили родственники: в Харькове разыскивают двух маленьких братиков Помогите найти: в Киеве вторую неделю ищут 15-летнюю девочку
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