Пішла гуляти і не повернулася: під Києвом зникла школярка

Під Києвом розшукується 14-річна дівчинка (колаж РБК-Україна)

Під Києвом розшукується 14-річна Кравченко Христина

Під Києвом розшукується 14-річна Кравченко Христина Віталіївна, яка вийшла з будинку в с. Півні Фастівського району. Повідомляється, що останній раз дівчинку бачили 13 квітня близько 19:50, коли вона виходила з будинку по вул. Незалежності. До поточного моменту дівчинка з батьками не зв'язувалася. Про це розповідає "Київ Оперативний" в Facebook.

"Фастівським відділенням поліції розшукується неповнолітня КРАВЧЕНКО ХРИСТИНА ВІТАЛІЇВНА, 14 років, яка 13.04.2019 близько 19:50 пішла з постійного місця проживання, що по вул. Незалежності, с. Півні Фастівського району і до теперішнього часу додому не повернулася. На зв'язок з рідними не виходить", - написали у співтоваристві.

Під Києвом розшукується 14-річна дівчинка - Кравченко Христина Віталіївна (фото: facebook.com/KyivOperativ)

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся чорне довге та пряме. Має з собою текстильний рюкзак бордового кольору.

ОДЯГНЕНА: куртка зеленого кольору, джинси блакитні з білими кишенями ззаду, кросівки білого кольору.

"При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дівчини, повідомити за номером спецлінії поліції "102" або 093-3034986 (чергова частина Фастівського відділення поліції)", - зазначили в співтоваристві.

Нагадаємо, що під Києвом загадково зникла дівчина. Неповнолітня дівчинка вийшла з дому ще 9 квітня. Її пошуки тривають.

Раніше ми писали про викрадення дворічної дитини. Викрадачем дівчинки виявився її біологічний батько, який є громадянином Франції. Чоловік заштовхав матір у квартиру, зв'язав за допомогою пластикових хомутів і зник разом з дворічною Еммою.

До речі, поліція оголосила в розшук двох небезпечних злочинців, які вчинили перестрілку зі співробітниками патрульної поліції.