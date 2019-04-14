Ушла гулять и не вернулась: под Киевом пропала школьница

Под Киевом разыскивается 14-летняя девочка (коллаж РБК-Украина)

Под Киевом разыскивается 14-летняя Кравченко Кристина

Под Киевом разыскивается 14-летняя Кравченко Кристина Витальевна, которая вышла из дома в с. Петухи Фастовского района. Сообщается, что последний раз девочку видели 13 апреля около 19:50, когда она выходила из дома по ул. Независимости. До этого момента девочка с родителями не связывалась. Об этом рассказывает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Фастовским отделением полиции разыскивается несовершеннолетняя КРАВЧЕНКО КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА, 14 лет, которая 13.04.2019 около 19:50 ушла с постоянного места жительства, что по ул. Независимости, с. Петухи Фастовского района и до настоящего времени домой не вернулась. На связь с родными не выходит", - написали в сообществе.

Под Киевом разыскивается 14-летняя девочка - Кравченко Кристина Витальевна (фото: facebook.com/KyivOperativ)

ПРИМЕТЫ: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы черные длинные прямые. Имеет с собой текстильный рюкзак бордового цвета.

ОДЕТА: куртка зеленого цвета, джинсы голубые с белыми карманами сзади, кроссовки белого цвета.

"При наличии любой информации относительно возможного места нахождения девушки, сообщить по номеру спецлинии полиции "102" или 093-3034986 (дежурная часть Фастовского отделения полиции)", - отметили в сообществе.

Напомним, что под Киевом загадочно пропала девушка. Несовершеннолетняя девочка вышла из дома еще 9 апреля. Ее поиски продолжаются.

Ранее мы писали о похищении двухлетнего ребенка. Похитителем девочки оказался ее биологический отец, который является гражданином Франции. Мужчина затолкал мать в квартиру, связал при помощи пластиковых хомутов и скрылся вместе с двухлетней Эммой.

К слову, полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые совершили перестрелку с сотрудниками патрульной полиции.