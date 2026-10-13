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Люди 13 октября 2026, 12:27

"2 секунды после попадания": Андрей Джеджула показал жуткие кадры из Киева во время атаки РФ

Шоумен опубликовал эмоциональный пост после российского удара по столице
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Андрей Джеджула рассказал об атаке на Киев 12 октября 2026 года (фото: Styler)
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Телерадиоведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился впечатлениями после российской атаки на Киев вечером 12 октября. Он эмоционально рассказал, как в момент обстрела выезжал из Аркадии вместе с дочерью и вспомнил момент, который описал как "2 секунды после попадания в дом".

Styler со ссылкой на сообщение со страницы в Instagram рассказывает, что написал шоумен и что известно о последствиях российского удара по столице.

"Киевские реалии"

Да, на своей странице в соцсети ведущий обнародовал короткие, но крайне эмоциональные кадры, на которых зафиксированы первые секунды после удара России по одному из жилых домов столицы.

"Через 2 сек после попадания в дом! Киевские реалии! Выезжал из Аркадии с дочерью!" - говорится в тексте поста.

В своей публикации ведущий также передал свое возмущение из-за опасности, с которой сталкиваются киевляне во время российских атак. Он также упомянул дочь, с которой ехал в тот момент.

Российский дрон попал в жилую многоэтажку

Вечером 12 октября российский беспилотник атаковал 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Удар повредил здание на уровне 12-16 этажей. Пожары возникли также на четвертом и пятом этажах.

Атака унесла жизни двух человек. Погибла 59-летняя женщина, а тело еще одного человека обнаружили в автомобиле у дома. Среди раненых была 17-летняя девушка.

В результате удара также пострадали автомобили, припаркованные у многоэтажки: по меньшей мере 12 машин и два мотоцикла сгорели.

Кто еще из звезд оказывался рядом с эпицентром обстрелов РФ в последнее время

Стоит добавить, что Андрей Джеджула не единственный среди украинских знаменитостей, кого российские обстрелы в последнее время застали врасплох.

В частности, вечером 12 октября российский дрон попал в жилищный комплекс, где проживает актриса Ксения Мишина. В момент взрыва она была дома, призналась, что даже подскочила от страха, и показала горящие автомобили и поврежденные окна.

В тот же вечер телеведущая Елена Филонова оказалась недалеко от многоэтажки в Дарницком районе, куда попал беспилотник. Она снимала пожар, волновалась за людей в доме и звонила по телефону работницам салона красоты, расположенного рядом, чтобы узнать, все ли в безопасности. Ранее об опасности после атаки дрона рассказывала и блогер Даша Кубик.

Ранее мы рассказывали, как украинская певица Наталья Могилевская показала, как пережила ночь во время массированной атаки РФ на Киев.

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