"2 секунды после попадания": Андрей Джеджула показал жуткие кадры из Киева во время атаки РФ

"Киевские реалии"

Да, на своей странице в соцсети ведущий обнародовал короткие, но крайне эмоциональные кадры, на которых зафиксированы первые секунды после удара России по одному из жилых домов столицы.

"Через 2 сек после попадания в дом! Киевские реалии! Выезжал из Аркадии с дочерью!" - говорится в тексте поста.

В своей публикации ведущий также передал свое возмущение из-за опасности, с которой сталкиваются киевляне во время российских атак. Он также упомянул дочь, с которой ехал в тот момент.

Российский дрон попал в жилую многоэтажку

Вечером 12 октября российский беспилотник атаковал 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Удар повредил здание на уровне 12-16 этажей. Пожары возникли также на четвертом и пятом этажах.

Атака унесла жизни двух человек. Погибла 59-летняя женщина, а тело еще одного человека обнаружили в автомобиле у дома. Среди раненых была 17-летняя девушка.

В результате удара также пострадали автомобили, припаркованные у многоэтажки: по меньшей мере 12 машин и два мотоцикла сгорели.

Кто еще из звезд оказывался рядом с эпицентром обстрелов РФ в последнее время

Стоит добавить, что Андрей Джеджула не единственный среди украинских знаменитостей, кого российские обстрелы в последнее время застали врасплох.

В частности, вечером 12 октября российский дрон попал в жилищный комплекс, где проживает актриса Ксения Мишина. В момент взрыва она была дома, призналась, что даже подскочила от страха, и показала горящие автомобили и поврежденные окна.

В тот же вечер телеведущая Елена Филонова оказалась недалеко от многоэтажки в Дарницком районе, куда попал беспилотник. Она снимала пожар, волновалась за людей в доме и звонила по телефону работницам салона красоты, расположенного рядом, чтобы узнать, все ли в безопасности. Ранее об опасности после атаки дрона рассказывала и блогер Даша Кубик.