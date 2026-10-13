"2 секунди після влучання": Андрій Джеджула показав моторошні кадри з Києва під час атаки РФ

"Київські реалії"

Так, на своїй сторінці в соцмережі ведучий оприлюднив короткі, але вкрай емоційні кадри, на яких зафіксовані перші секунди після удару Росії по одному з житлових будинків столиці.

"Через 2 сек після влучання у будинок! Київські реалії! Виїжджав з Аркадії з донькою!" - йдеться в тексті допису.

У дописі ведучий також передав своє обурення через небезпеку, з якою стикаються кияни під час російських атак. Він також згадав доньку, з якою їхав у той момент.

Російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку

Увечері 12 жовтня російський безпілотник атакував 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Удар пошкодив будівлю на рівні 12-16 поверхів. Пожежі також виникли на четвертому та п'ятому поверхах.

Атака забрала життя двох людей. Загинула 59-річна жінка, а тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Серед поранених була 17-річна дівчина.

Унаслідок удару також постраждали автомобілі, припарковані біля багатоповерхівки: щонайменше 12 машин і два мотоцикли згоріли.

Хто ще з зірок опинявся поряд із епіцентром обстрілів РФ останнім часом

Варто додати, що Андрій Джеджула не єдиний серед українських знаменитостей, кого російські обстріли останнім часом застали зненацька.

Зокрема, увечері 12 жовтня російський дрон влучив у житловий комплекс, де мешкає акторка Ксенія Мішина. У момент вибуху вона була вдома, зізналася, що аж підскочила від страху, та показала палаючі автомобілі й пошкоджені вікна.

Того ж вечора телеведуча Олена Філонова опинилася неподалік багатоповерхівки в Дарницькому районі, куди влучив безпілотник. Вона знімала пожежу, хвилювалася за людей у будинку та телефонувала працівницям салону краси, розташованого поруч, щоб дізнатися, чи всі в безпеці. Раніше про небезпеку після атаки дрона розповідала й блогерка Даша Кубік.