72-летний Андрей Макаревич в пятый раз стал отцом: жена родила дочь (фото)

Макаревич показал первые фото дочери

О рождении ребенка музыкант сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав серию семейных фотографий. На одном из снимков Эйнат Кляйн нежно держит новорожденную дочь, а рядом - их четырехлетний сын Эйтан, который знакомится с маленькой сестренкой.

Сам артист не стал сопровождать новость длинным текстом. Свой пост Андрей подписал довольно лаконично.

"Вот как-то так, - написал он.

Пока супруги не сообщали, какое имя выбрали для девочки.

Что известно о семье Андрея Макаревича

Личная жизнь лидера "Машины времени" была насыщенной событиями: музыкант несколько раз женился, а от предыдущих отношений у него есть трое взрослых детей.

Старшая дочь Дана родилась в 1975 году и живет в США. Сын Иван, появившийся на свет в браке с Аллой Голубкиной, стал актером. Еще одна дочь, Анна, родилась в 2000 году в отношениях музыканта с журналисткой Анной Рождественской.

Четвертой женой Макаревича стала израильская журналистка и фотограф Эйнат Кляйн. Пара поженилась в декабре 2019 года, а в 2022-м у них родился сын Эйтан. Теперь семья будет воспитывать двоих общих детей - сына и новорожденную дочь.

В последние годы музыкант живет с семьей в Израиле. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги не скрывают семейных моментов в соцсетях, хотя подробности личной жизни раскрывают дозированно.

Как Андрей Макаревич поддерживает Украину во время войны

Макаревич выступает против российской агрессии против Украины еще с 2014 года, когда осудил аннексию Крыма и поддержал антивоенные обращения. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он также публично выступал против войны. Впоследствии музыкант покинул Россию и переехал в Израиль.

Позже в мае 2024 года Андрей в очередной раз публично выразил поддержку Украине. Во время разговора с российскими пранкерами, выдавшими себя при Владимире Зеленском, музыкант заявил, что очень хочет украинской победы и считает дни до нее.

Ко всему прочему, в интервью одному из зарубежных изданий в январе 2025 года артист рассказал, что неоднократно помогал украинским гражданским, пострадавшим от войны. По его словам, на его средства возводили жилье для людей, потерявших дома из-за российских бомбардировок. При этом музыкант подчеркнул, что не любит публично хвастаться благотворительностью.

В то же время Макаревич отдельно объяснил свою позицию по военной помощи: он не донатит на ВСУ. По его словам, он боится возможных последствий использования оружия, приобретенного за его средства, в частности, для его сына, живущего в Москве.

Музыкант также говорил, что не приезжал в Украину после начала полномасштабной войны. Он объяснял это не страхом, а чувством моральной ответственности за страну, в которой родился.

Макаревич - иноагент

Стоит также добавить, что в сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Андрея Макаревича в реестр так называемых иностранных агентов. Решение приняли на фоне его публичной критики российской политики и войны против Украины.

Музыкант отреагировал на это с иронией. Он заявил, что узнал о присвоении статуса от журналистов, и пошутил, что ждёт объяснений, какому именно иностранному государству он якобы служит и где за это платят.

Макаревич пытался оспорить решение в суде, однако в ноябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск. Таким образом, статус остался в силе.