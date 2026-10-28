72-річний Андрій Макаревич уп'яте став батьком: дружина народила доньку (фото)

Макаревич показав перші фото доньки

Про народження дитини музикант повідомив на своїй сторінці у соцмережі, опублікувавши серію сімейних фотографій. На одному зі знімків Ейнат Кляйн ніжно тримає новонароджену доньку, а поруч - їхній чотирирічний син Ейтан, який знайомиться з маленькою сестричкою.

Сам артист не став супроводжувати новину довгим дописом. Свій допис Андрій підписав доволі лаконічно.

"Ось якось так, - написав він.

Поки що подружжя не повідомляло, яке ім'я обрало для дівчинки.

Що відомо про родину Андрія Макаревича

Особисте життя лідера "Машини часу" було насиченим подіями: музикант кілька разів одружувався, а від попередніх стосунків у нього є троє дорослих дітей.

Старша донька Дана народилася у 1975 році та живе у США. Син Іван, який з'явився на світ у шлюбі з Аллою Голубкіною, став актором. Ще одна донька, Анна, народилася у 2000 році у стосунках музиканта з журналісткою Анною Рождественською.

Четвертою дружиною Макаревича стала ізраїльська журналістка та фотографка Ейнат Кляйн. Пара одружилася у грудні 2019 року, а у 2022-му в них народився син Ейтан. Тепер родина виховуватиме двох спільних дітей - сина та новонароджену доньку.

Останні роки музикант живе з родиною в Ізраїлі. Попри значну різницю у віці, подружжя не приховує сімейних моментів у соцмережах, хоча подробиці особистого життя розкриває дозовано.

Як Андрій Макаревич підтримує Україну під час війни

Макаревич виступає проти російської агресії проти України ще з 2014 року, коли засудив анексію Криму та підтримав антивоєнні звернення. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він також публічно виступав проти війни. Згодом музикант залишив Росію та переїхав до Ізраїлю.

Пізніше, у травні 2024 року Андрій вчергове публічно висловив підтримку Україні. Під час розмови з російськими пранкерами, які видали себе за Володимира Зеленського, музикант заявив, що дуже хоче української перемоги та рахує дні до неї.

До всього, в інтерв'ю одному з закордонних видань в січні 2025 року артист розповів, що неодноразово допомагав українським цивільним, які постраждали від війни. За його словами, на його кошти зводили житло для людей, які втратили домівки через російські бомбардування. При цьому музикант наголосив, що не любить публічно вихвалятися благодійністю.

Водночас Макаревич окремо пояснив свою позицію щодо військової допомоги: він не донатить на ЗСУ. За його словами, він боїться можливих наслідків використання зброї, придбаної за його кошти, зокрема для його сина, який живе в Москві.

Музикант також говорив, що не приїздив до України після початку повномасштабної війни. Він пояснював це не страхом, а відчуттям моральної відповідальності за країну, у якій народився.

Макаревич - іноагент

Варто також додати, що у вересні 2022 року Міністерство юстиції РФ внесло Андрія Макаревича до реєстру так званих іноземних агентів. Рішення ухвалили на тлі його публічної критики російської політики та війни проти України.

Музикант відреагував на це з іронією. Він заявив, що дізнався про присвоєння статусу від журналістів, і пожартував, що чекає пояснення, якій саме іноземній державі він нібито служить і де за це платять.

Макаревич намагався оскаржити рішення в суді, однак у листопаді 2022 року Замоскворецький суд Москви відхилив його позов. Таким чином, статус залишився чинним.