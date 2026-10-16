Дочь Кузьмы Скрябина поделилась кадрами после пластической операции (фото)

Какую операцию перенесла Барбара Кузьменко

В своих Instagram-stories Барбара рассказала, что перенесла риносептопластику - операцию по коррекции формы носа и носовой перегородки.

Она показала фото, сделанные в разные дни после вмешательства. На первых кадрах ее нос закрывали тейпы и пластыри, на более поздних остались фиксирующие элементы.

Барбара Кузьменко после операции (фото: instagram.com/barbara_kuzmenko.clinic)

По словам Кузьменко, она уже завершила курс капельниц и постепенно возвращается к уходу за лицом. В то же время, реабилитация еще продолжается.

Почему Барбаре стало плохо во время восстановления

Во время восстановления Барбаре пришлось догонять свою собаку Мишу, которая выбежала из дома. Вместе с мамой она пыталась вернуть любимца домой.

В тот момент прошло 13 дней после риносептопластики.

"Пока бежала, закружилась голова, из носа пошла кровь. Но Миша дома, и это главное", - написала Барбара.

Барбара Кузьменко рассказала об ухудшении самочувствия после операции (скриншот)

Что Барбара рассказывала об операции раньше

7 октября Барбара Кузьменко сообщила, что перенесла плановую операцию . Она опубликовала фото из больничной палаты и показала руку с катетером.

Барбара Кузьменко после операции (скриншот)

Тогда дочь музыканта еще не уточняла, какое вмешательство перенесла. Она пообещала впоследствии рассказать, как решилась на операцию и как проходит восстановление.

Как Барбара выглядела в детстве и что известно о ее личной жизни

Раньше Барбара Кузьменко делилась в Instagram архивными фотографиями с отцом. На семейных кадрах можно увидеть ее еще маленькой: на одном Кузьма держит дочь на руках, на другом – помогает ей кататься на лыжах. Публикуя фотографии, она отмечала, что с годами замечает все больше отцовских черт.

В 2019 году Барбара вышла замуж за Виктора Тура. Как она рассказывала в интервью OBOZ.UA , они познакомились в соцсетях, хотя в то время учились в одном университете. Ее мама поддержала решение пары жениться.