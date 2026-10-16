Донька Кузьми Скрябіна поділилася світлинами після пластичної операції (фото)

Яку операцію перенесла Барбара Кузьменко

У своїх Instagram-stories Барбара розповіла, що перенесла риносептопластику - операцію з корекції форми носа та носової перегородки.

Вона показала фото, зроблені в різні дні після втручання. На перших кадрах її ніс закривали тейпи та пластирі, на пізніших залишилися фіксувальні елементи.

Барбара Кузьменко після операції (фото: instagram.com/barbara_kuzmenko.clinic)

За словами Кузьменко, вона вже завершила курс крапельниць і поступово повертається до догляду за обличчям. Водночас реабілітація ще триває.

Чому Барбарі стало зле під час відновлення

Під час відновлення Барбарі довелося наздоганяти свого собаку Мішу, який вибіг із будинку. Разом із мамою вона намагалася повернути улюбленця додому.

На той момент минуло 13 днів після риносептопластики.

"Поки бігла, закрутилась голова, з носа пішла кров. Але Міша дома, і це головне", - написала Барбара.

Барбара Кузьменко розповіла про погіршення самопочуття після операції (скриншот)

Що Барбара розповідала про операцію раніше

7 жовтня Барбара Кузьменко повідомила, що перенесла планову операцію . Вона опублікувала фото з лікарняної палати та показала руку з катетером.

Барбара Кузьменко після операції (скриншот)

Тоді донька музиканта ще не уточнювала, яке саме втручання перенесла. Вона пообіцяла згодом розповісти, як наважилася на операцію та як проходить відновлення.

Як Барбара виглядала у дитинстві та що відомо про її особисте життя

Раніше Барбара Кузьменко ділилася в Instagram архівними фотографіями з батьком. На сімейних кадрах можна побачити її ще маленькою: на одному Кузьма тримає доньку на руках, на іншому - допомагає їй кататися на лижах. Публікуючи світлини, вона зазначала, що з роками помічає в собі дедалі більше батькових рис.

У 2019 році Барбара вийшла заміж за Віктора Тура. Як вона розповідала в інтерв’ю OBOZ.UA , вони познайомилися в соцмережах, хоча на той час навчалися в одному університеті. Її мама підтримала рішення пари одружитися.