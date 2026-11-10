Лилия Подкопаева показала архивные фото старшей дочери в важный день
Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поздравила старшую дочь Каролину с особым праздником. Девушке исполнилось 20 лет, и по этому случаю спортсменка опубликовала трогательную подборку архивных фотографий.
Об этом подробнее рассказывает Styler.
Подкопаева показала старшую дочь
На видео в своем Instagram Подкопаева собрала фото в праздничный ролик.
Гимнастка показала кадры разных лет - от первых фотографий Каролины в детстве до ее нынешних снимков.
На архивных фото девочка еще совсем маленькая и позирует на руках у мамы. Также в подборке есть моменты семейного отдыха на катке, празднование с воздушными шарами и кадры по путешествиям, в частности на фоне круизного лайнера.
Отдельное внимание привлекают фотографии Каролины в украинской вышиванке и фотографии с днями рождения разных лет. На них можно увидеть праздничные торты, в частности, в форме красного сердца с надписью "Scorpio Baby".
Есть в ролике и кадры с совершеннолетия девушки и ее 19-летия. Завершается подборка уже свежими фотографиями взрослой Каролины в ресторане, где она позирует у необычного коктейля в стакане в форме рыбки.
В подписи к праздничной подборке Лилия трогательно обратилась к дочери и призналась, что гордится ею.
"Кажется, еще вчера ты была маленькой, а сегодня уже такая взрослая и самостоятельная. Доченька, я очень тобой горжусь! Будь счастлива, наслаждайся жизнью и всегда оставайся собой! Люблю тебя безгранично!" - написала гимнастка.
Что известно о детях и личной жизни Лилии Подкопаевой
У Лилии Подкопаевой трое детей: сын Вадим, дочери Каролина и Эвелина.
Первым мужем спортсменки был бизнесмен Тимофей Нагорный. Пара состояла в браке около пяти лет.
В 2006 году супруги усыновили мальчика Вадима, которому на тот момент было восемь месяцев. А совсем скоро в семье появилась дочь Каролина.
После развода с Нагорным Подкопаева во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым она познакомилась в США. В 2019 году у супругов родилась дочь Эвелина.
В настоящее время гимнастка вместе с семьей живет в Соединенных Штатах.
В интервью Маричке Падалко в 2025 году она также рассказывала, что не поддерживает связь с бывшим мужем и в последний раз виделась с ним более 15 лет назад.
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