Матвиенко вспомнила, когда думала о разводе с Мирзояном: "Был колоссальный стресс"

Кризис после смерти мамы

Матвиенко и Мирзоян пережили серьезный кризис в отношениях после смерти Нины Матвиенко. Певица призналась, что из-за сильного стресса переживала сложный период и даже почувствовала, что потеряла способность любить собственных детей.

Напомним, Нина Матвиенко скончалась 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. В разговоре с Деминым ее дочь вспомнила, что пережитое настолько сильно повлияло на нее, что она начала чувствовать отстраненность даже от собственных детей.

"Это был очень колоссальный стресс. Это была такая очень проблема во мне", – рассказала Матвиенко.

По словам певицы, переживания сказались и на ее отношениях с Арсеном Мирзояном. Пара оказалась на грани разрыва.

Что помогло спасти их отношения

Матвиенко отметила, что выбраться из этого состояния ей помогли время и поддержка самых близких людей.

"Это нужно время и поддержка именно моих близких людей, чтобы они выдержали меня. Выдержали меня и не бросили в беде. Они так и сделали", – поделилась певица.

После смерти Нины Митрофановны семья пережила непростой период, однако поддержка близких помогла Тоне постепенно восстановиться и сохранить важные для нее отношения.

Как Тоня Матвиенко относится к слухам о разводе

Тоня Матвиенко также прокомментировала слухи, что они с Арсеном Мирзояном якобы неоднократно расходились. По словам певицы, на самом деле этого не было.

"Они до сих пор говорят, что мы не вместе. Хотя мы ни разу не расставались вообще. Ну, там были ссоры, но мы не расставались", - подчеркнула Матвиенко.

В то же время Матвиенко призналась, что допускает мнение о завершении их отношений. На вопрос, может ли их брак когда-нибудь закончиться, она ответила: "Конечно".

Несмотря на это, певица отмечает, что доверяет мужчине и не имела поводов для серьезных переживаний из-за других женщин.

"Мне лично Арсен ни разу не давал повода такого, чтобы я так сильно переживала. Я в своем муже уверена", - сказала она.