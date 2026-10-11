Брат убил родителей и ранил победителя "Зважених та щасливих": Грабовый вышел на связь
Победитель 10-го сезона шоу "Зважених та щасливих" Вячеслав Грабовый, который в конце августа пережил семейную трагедию и получил ранения, продолжает лечение. Через месяц после стрельбы мужчина показал последствия травмы и опубликовал видео из больницы.
Что показал Вячеслав и как он чувствует себя сейчас, рассказывает Styler.
Грабовой показал последствия ранения
В своих Instagram Stories Вячеслав опубликовал видео, на котором сидит в колесном кресле. На кадрах видна его травмированная и перебинтованная нога.
Мужчина рассказал, что после перевязки решил ненадолго выбраться из палаты и выпить кофе. На видео он рассказывает о своем самочувствии и с юмором комментирует пребывание в больнице.
Судя по опубликованным кадрам, Грабовой пока передвигается с помощью колесного кресла. В то же время, подробностями своего лечения и прогнозами восстановления он не делился.
Какую трагедию пережил Вячеслав Грабовый
В конце августа в семье победителя "Зважених та щасливих" произошла трагедия. Как ранее подробно рассказывал Styler, в одном из многоквартирных домов Киевского района Одессы брат Грабового открыл огонь из охотничьего ружья.
В результате стрельбы погибли родители Вячеслава, а сам он получил ранения и попал в больницу. После этого его брат забаррикадировался в квартире и застрелился.
О состоянии Грабового тогда рассказала его тренер из "Зважених та щасливих" Марина Боржемская. Она сообщила, что мужчина находится в больнице и призвала поддержать его. Также был открыт сбор на погребение родных и другие расходы после трагедии.
Впоследствии Вячеслав сам вышел на связь и поблагодарил всех, кто его поддерживает.
Как Вячеслав Грабовый победил в "Взвешенных и счастливых"
Широкой аудитории Вячеслав Грабовый стал известен благодаря участию в 10-м сезоне "Зважених та щасливих". В начале проекта его вес составлял 195 кг при росте 178 см.
За время участия в шоу одессита удалось похудеть на 104 кг. В финале его вес составил 91 кг, а результат принес ему победу в сезоне.
После завершения проекта Грабовый продолжил следить за своей физической формой и рассказывать в соцсетях о жизни после масштабного похудения.
Ранее Styler также рассказывал, как изменились участники "Зважених та щасливих", которым после шоу не удалось удержать вес.